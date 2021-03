Halsey met fin à la spéculation selon laquelle sa grossesse n’était pas planifiée

« Pourquoi est-il acceptable de spéculer et de porter un jugement sur la fertilité et la conception? »

Halsey a confirmé que sa grossesse était planifiée et elle a appelé des personnes spéculant sur la conception de son bébé.

En janvier, la chanteuse de « More » a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son petit ami Alev Aydin aux côtés d’une séance surprise de maternité.

Halsey a publiquement parlé de sa vie avec l’endométriose et d’avoir fait des fausses couches dans le passé, de sorte que ses fans étaient particulièrement heureux de voir les nouvelles du bébé de Halsey. Cependant, cela semble avoir conduit à un plus grand intérêt pour le processus de conception (qui n’est évidemment l’affaire de personne…)

Halsey dit que sa grossesse était «planifiée à 100%». Photo: @iamhalsey via Instagram

Halsey a confirmé que son bébé était prévu sur Instagram Stories et a mis fin aux spéculations entourant sa grossesse. Elle a écrit: « Pourquoi est-ce normal de spéculer et de porter un jugement sur la fertilité et la conception? Ma grossesse était planifiée à 100%, et j’ai essayé très dur pour ce bb. Mais je serais tout aussi heureuse même si c’était une autre façon. »

Malgré les spéculations constantes, Halsey a tenu ses fans au courant de sa grossesse et a partagé des photos de son corps changeant sur Instagram.

Elle a écrit: « J’ai beaucoup réfléchi à mon corps. C’est étrange de se voir changer si vite. Je pensais que la grossesse me donnerait des sentiments très forts et binaires sur la ‘féminité’, mais cela a vraiment nivelé ma perception du genre.



Post Instagram de Halsey. Photo: @iamhalsey via Instagram

Elle a poursuivi: « Ma sensibilité à mon corps m’a rendu hyper consciente de mon humanité et c’est tout. Faire une chose remarquable. Et c’est grandiose. J’espère que le sentiment durera. »

