Halsey, Khalid et Benny Blanco poursuivis pour avoir «arnaqué» une autre chanson avec Eastside

Konstantine Lois et Shane Williams affirment que Eastside copie «Loveless» de l’américain XO.

Halsey, Khalid et Benny Blanco font face à des poursuites judiciaires pour des accusations selon lesquelles leur single à succès «Eastside» copie une autre chanson.

En juillet 2018, Halsey et Khalid se sont associés au producteur Benny Blanco pour sortir leur collaboration « Eastside ». Le single a été co-écrit par Benny, Halsey et Khalid avec Nathan Perez et Ed Sheeran. Benny l’a également coproduit avec Andrew Watt et Cashmere Cat. La chanson a été un succès mondial et a été diffusée plus d’un milliard de fois sur Spotify uniquement.

Cependant, maintenant l’équipe derrière la chanson est poursuivie. Konstantine Lois et Shane Williams affirment que cela les arnaque.

LIRE LA SUITE: Halsey dit que son biopic a été reporté parce qu’elle est tombée amoureuse de son écrivain Alev Aydin

Halsey, Khalid et Benny Blanco ont poursuivi pour « arnaque » une autre chanson avec Eastside. Image: Presley Ann / WireImage, Interscope Records, Frazer Harrison / Getty Images

Selon TMZ, les auteurs-compositeurs Konstantine Lois et Shane Williams ont intenté une action en justice contre Halsey, Khalid et Benny Blanco pour les similitudes entre « Eastside » et une chanson intitulée « Loveless » qu’ils ont écrite pour un groupe indie-pop américain XO. TMZ déclare que Konstantine et Shane croient que «Eastside» est «une copie conforme de leur propre air».

Dans les documents judiciaires, le duo d’écrivains de chansons affirme qu’il y a «des dyades de notes pratiquement identiques, des intervalles de notes, des tempos similaires et un rythme familier» dans les deux chansons et ils croient que les interviews de Blanco prouvent qu’il les a copiées. Dans une interview accordée à Vibe en 2012, Benny a déclaré qu’il écoutait «10, 12 nouveaux artistes chaque jour» pour trouver l’inspiration.

Konstantine et Shane pensent qu’il a écouté «Loveless» avant d’écrire «Eastside» et qu’il l’a essentiellement copié.

Vous pouvez comparer «Eastside» et «Loveless» ci-dessous.

Étant donné qu’Ed Sheeran était également impliqué dans la chanson, il est également poursuivi avec Halsey, Khalid et Benny. On ne sait actuellement pas quelle sera l’issue de l’affaire. Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

Qu’est-ce que tu penses? Les deux chansons sont-elles similaires?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂