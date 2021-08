Halsey félicitée pour avoir montré ses vergetures après avoir accueilli bébé Ender

Dr.Theiss Huile Vergetures À l'Octopirox et au Panthénol Dr.Theiss

L Huile Vergetures A lrsquo;Octopirox et au Panthenol 200ml Dr.Theiss est un produit cosmetique bio de la marque Dr.Theiss. Composee a partir d huile de noyau d abricot, d huile d amande douce et d huile de tournesol, l huile Dr.Theiss est ideale pour garantir l elasticite de la peau durant toute la grossesse et apres. Elle permet de nourrir la peau en profondeur et d eviter que la peau ne s abime et qu elle ne fasse des vergetures. Ces huiles aux vertus protectrices et hydratantes permettent en effet de prevenir la creation des vergetures. Une peau bien hydratee et soignee va davantage etre protegee face aux changements que subit la peau durant la grossesse. Pour eviter au mieux les vergetures, il est ideal d utiliser tres regulierement ce produit. Composee avec des produits issus de l agriculture biologique et sans huile minerale et sans silicone, cette Huile Vergetures A l Octopirox et au Panthenol 200ml Dr.