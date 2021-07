Halsey a également appelé la publication pour avoir sorti ses mots de leur contexte sur les réseaux sociaux.

Halsey s’est adressé aux médias sociaux pour annoncer qu’ils avaient quitté la presse à la suite de problèmes avec une récente couverture à leur sujet.

Plus tôt cette année (19 février), Halsey a parlé de l’évolution de sa relation avec le genre. Sur Instagram, ils ont révélé: « J’ai beaucoup réfléchi à mon corps. Je pensais que la grossesse me donnerait des sentiments binaires très forts sur la ‘féminité’, mais en réalité, cela a complètement nivelé ma perception du genre. » Depuis lors, Halsey a déclaré qu’ils utilisaient des pronoms she/they.

Maintenant, Halsey appelle une publication pour n’utiliser que ses pronoms pour elle dans un morceau et pour sortir ses mots de leur contexte.

LIRE LA SUITE: Halsey accueille bébé Ender Ridley avec son petit ami Alev Aydin

Halsey dit « plus de presse » après que la publication utilise de mauvais pronoms pour eux. Photo : @iamhalsey via Instagram, @halsey via Twitter

S’adressant à Twitter aujourd’hui (21 juillet), Halsey a écrit: « Hé @Allure_magazine. D’abord, votre écrivain a fait un point central dans mon article de couverture mes pronoms et vous les avez délibérément manqués de respect en ne les utilisant pas dans l’article. Ensuite, votre administrateur a bâtardé une citation où je discute du privilège d’être l’enfant blanc d’un parent noir + J’ai intentionnellement utilisé une partie qui était l’antithèse du point que j’essayais de faire valoir. »

Hier, Allure a tweeté: « Tout au long de sa vie, @halsey a lutté avec son identité de femme noire de passage blanche (sa mère est blanche et son père est noir) », à côté de la citation, « Beaucoup de gens essaient d’annuler un beaucoup de mes expériences parce que je présente du blanc. »

Cette citation particulière a ensuite reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Cependant, comme le déclare Halsey, la citation complète de l’interview raconte une histoire différente. Ils ont continué à dire: « Peu importe le nombre de larmes que j’ai versées parce que je ne me connecte pas avec ma famille ou ma culture d’une manière que je voudrais aussi, ou parce que la serveuse pense que je suis la baby-sitter quand je sors avec ma famille, rien de tout cela ne se comparerait aux larmes que je verserais pour avoir présenté un phénotype noir et aux inconvénients et à la violence auxquels je serais confronté à cause de cela. »

J’ai utilisé intentionnellement une partie qui était l’antithèse du point que j’essayais de faire valoir. Tout cela ironiquement sur les queues d’un article où je donne à votre auteur l’aveu intime que je déteste faire de la presse parce que je suis exploité et mal cité. Putain de mieux….? – h (@halsey) 21 juillet 2021

Sur Twitter, Halsey a ensuite ajouté: « Tout cela ironiquement sur les queues d’un article où je donne à votre auteur l’aveu intime que je déteste faire de la presse parce que je suis exploité et mal cité.

Dans l’interview d’Allure, ils ont déclaré: « Je ne fais plus de presse. Je ne traduis tout simplement pas très bien en version imprimée. Même dire cela va me causer des ennuis. »

Halsey a depuis tweeté : « #NoMorePress au revoir ».

Peu de temps après la publication de l’article, Séduire a reçu un contrecoup de la part des lecteurs pour ne pas avoir du tout inclus les pronoms pour Halsey dans l’article. En réponse, ils ont tweeté : « Nous avons entendu vos commentaires et vous avez tout à fait raison : nous nous sommes trompés. Nous ajustons notre histoire de couverture avec Halsey pour utiliser à la fois les pronoms « elle » et « ils ». »

Dans l’état actuel des choses, Allure n’a pas encore répondu aux récents tweets de Halsey ou supprimé leur tweet en sortant sa citation de son contexte. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂