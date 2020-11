Halsey dit que les Grammys concernent plus qui vous connaissez que le talent.

Halsey s’est ouvert sur les Grammy Awards et a affirmé qu’ils ne se contentaient pas de décerner des prix basés sur la qualité de la musique.

La semaine dernière (25 novembre), les Grammys ont dévoilé leurs nominations pour 2021. D’énormes stars comme Beyoncé, Dua Lipa et Taylor Swift sont toutes en lice pour des récompenses lors de la cérémonie. Des artistes tels que Megan Thee Stallion, Chloe x Halle et Harry Styles ont également décroché leurs premières nominations aux Grammy Awards. Cependant, comme chaque année, il y a eu d’énormes snubs, dont The Weeknd et Halsey.

LIRE LA SUITE: G-Eazy nie que le poème de Halsey Lighthouse parle de lui

Maintenant, Halsey a convoqué la cérémonie de remise des prix pour avoir priorisé le népotisme et la politique de l’industrie sur le talent.



Halsey appelle les Grammys après avoir été snobé lors de la cérémonie de 2021. Photo: Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via , @iamhalsey via Instagram

Prenant aux histoires Instagram hier (29 novembre), Halsey a parlé de son histoire personnelle avec les Grammys, de la politique derrière eux et de ce qu’elle ressent de se faire snober. Elle a expliqué: « J’ai réfléchi et j’ai voulu choisir mes mots avec soin parce que beaucoup de gens m’ont exprimé leur sympathie et mes excuses depuis les nominations aux Grammy. »

Halsey a poursuivi: « Les Grammys sont un processus insaisissable. Il peut souvent s’agir de performances privées dans les coulisses, de connaître les bonnes personnes, de faire campagne dans la vigne, avec les bonnes poignées de main et des ‘pots-de-vin’ qui peuvent être juste assez ambigus pour passer pour ‘ pas de pots-de-vin. «

Elle a ajouté: «Et si vous arrivez jusque-là, il s’agit de vous engager dans des performances télévisées exclusives et de vous assurer d’aider l’Académie à gagner des millions en publicité le soir de l’émission.

Halsey dit qu’obtenir une nomination aux Grammy Awards dépend davantage de qui vous connaissez que de la qualité de votre musique: «Il s’agit de s’engager dans des performances télévisées exclusives et de veiller à ce que vous aidiez l’Académie à gagner des millions en publicité le soir du spectacle.» pic.twitter.com/CrrWrDfCli – Pop Crave (@PopCrave) 29 novembre 2020

Halsey a poursuivi en écrivant: « Peut-être que parfois c’est (!!) mais ce n’est pas toujours une question de musique, de qualité ou de culture. Je voulais juste me débarrasser de ça. Le Weeknd mérite mieux, et Maniaque fait aussi, peut-être que ce n’est pas digne de ma part de le dire, mais je m’en fiche plus. «

Elle a terminé le message en disant: « Même si je suis ravie pour mes amis talentueux qui ont été reconnus cette année, j’espère plus de transparence ou de réforme. Mais je suis sûr que ce message me mettra sur la liste noire de toute façon. »

Avec plus d’un million d’exemplaires vendus aux États-Unis seulement, Maniaque est l’un des albums les plus vendus de 2020. Il a également été salué par la critique lors de sa sortie.

Qu’est-ce que tu penses? Halsey a-t-il été snobé?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂