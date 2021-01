Halsey annonce qu’elle est enceinte de son premier enfant avec son partenaire Alev Aydin

Halsey annonce qu’elle est enceinte de son premier enfant. Image: Getty







Félicitations Halsey!

Halsey a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant (27 janvier).

La chanteuse de 26 ans a annoncé la nouvelle via son Instagram avec trois photos de son nouveau baby bump.

Halsey a tagué son petit ami, écrivain et producteur Alev Aydin, qui a repartagé les images dans ses histoires Instagram.

Voir les images ci-dessous:

Halsey a déjà été ouvert au sujet des fausses couches. Dans un tweet maintenant supprimé, elle a déclaré: « Je souffre d’endométriose. J’ai eu 3 fausses couches, 4 chirurgies, à peu près dans la douleur chaque jour de ma vie, et j’ai fait un don / recueilli plus de 300 000 € au nom de la recherche Je n’essaye pas d’être excentrique. Ou différent. J’essaie juste de normaliser une maladie sous-discutée « .

En 2016, Halsey a déclaré à Rolling Stone qu’elle avait fait une fausse couche quelques heures avant de monter sur scène et, en 2019, elle a révélé qu’elle avait fait trois fausses couches au total. Halsey souffre d’endométriose et, statistiquement, les femmes qui souffrent d’endométriose sont plus sujettes aux fausses couches que les autres.

Le dernier album de Halsey Maniaque est son plus personnel à ce jour et sur «More», elle semble chanter directement à son enfant à naître.

Discutant de la chanson avec Spotify, Halsey a déclaré: « C’était la chanson la plus personnelle à écrire. J’ai écrit les paroles de celle-ci en moins de 5 minutes. C’est une chanson d’amour, mais pas à un partenaire romantique. À quelqu’un dans l’univers qui n’existe pas encore. Mais un jour…

Félicitations à Halsey et Alev!

.

