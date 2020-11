Halsey admet que la mort de Mac Miller l’a aidée à quitter une relation toxique

Elle a dit que sa surdose lui a donné une «perspective» sur les décisions qu’elle prenait dans sa vie et la compagnie qu’elle tenait.

Il est incroyable que cela fasse plus de deux ans que la nouvelle choquante de la mort de Mac Miller a été annoncée. Le rappeur de 26 ans était une star en plein essor lorsqu’il a perdu la vie à cause d’une overdose accidentelle, ce qui a amené beaucoup de gens à réévaluer leurs propres addictions, habitudes et décisions. L’une de ces personnes est Halsey qui a partagé avec Dax Shepard sur son Expert en fauteuil podcast que la mort de Miller a été un catalyseur qui l’a aidée à quitter une relation toxique et alimentée par la drogue. «C’est une chose terrible à dire parce que je pense que cela donne une connotation positive à un événement horriblement tragique, mais cela m’a donné le courage et la foi de quitter la relation dans laquelle j’étais», a déclaré Halsey. «Je pleurais déjà la perte de la personne avec qui j’étais et cela m’a appris une chose vraiment précieuse. Je viens de me donner ce vrai test de réalité f * cking dont j’avais besoin et je pense que cela a probablement fait la même chose pour beaucoup d’autres personnes. « «J’ai eu la chance d’être dans une position où je me disais: ‘D’accord, cool, je ne ruine pas encore ma vie’, mais je ne m’attendais jamais à ce que certaines des personnes que je connais, que j’aimais et perdais – voient ils empruntent ce chemin si agressivement et si rapidement « , a poursuivi Halsey. » J’ai en quelque sorte reconnu la spirale très tôt et je me suis dit: ‘Très bien, et bien maintenant je sais.’ « Bien sûr, Halsey ne nommerait pas la personne avec qui elle était dans cette relation en spirale, mais elle a admis qu’il y avait beaucoup de consommation de drogue et d’infidélité. Elle a dit qu’elle prendrait de la drogue avec eux parce qu’elle craignait que si elle ne le faisait pas, ils la trompent avec quelqu’un qui le ferait. « Donc, c’est comme, ne pas vivre par procuration à travers la mort de quelqu’un, ce qui est une déclaration paradoxale étrange, mais cela m’a en quelque sorte donné une perspective », a ajouté Halsey. « C’est pourquoi j’aime tellement la musique de Mac. Nous parlions d’écrire sur le mauvais et d’écrire avec responsabilité. Je pense qu’il était vraiment très bon dans ce domaine. Écoutez un extrait de Halsey sur Expert en fauteuil au dessous de.