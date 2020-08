Halo: The Master Chief Collection bénéficiera du cross-play Xbox-PC en 2020

Alors que 343 Industries approche de sa date de sortie pour Halo infini, il s’engage toujours à mettre à jour Halo: la collection Master Chief, sa compilation de jeux Halo sur PC Windows et Xbox One.

En particulier, le développeur a déclaré dans une mise à jour sur le site Web Halo qu’il cherchait à apporter le cross-play, la prise en charge du clavier et de la souris sur Xbox et la mise en correspondance basée sur les entrées pour La collection Master Chief d’ici la fin de 2020. Le jeu croisé, le matchmaking basé sur les entrées et la sélection de la région du serveur devraient être lancés ensemble, avec un navigateur de jeu personnalisé et une prise en charge de la souris et du clavier pour le lancement de la Xbox en tant que package.

Le jeu croisé signifie que les joueurs sur consoles Xbox et PC Windows pourront jouer ensemble. Le matchmaking basé sur les entrées et la prise en charge du clavier et de la souris améliorent cela. Le matchmaking basé sur les entrées signifie que vous serez probablement mis en correspondance avec des joueurs utilisant le même périphérique d’entrée (comme un contrôleur ou un clavier et une souris) que vous. La prise en charge du clavier et de la souris, bien sûr, donne aux joueurs de console la possibilité d’utiliser les périphériques.

La prise en charge de la souris et du clavier a été ajoutée à la Xbox One en 2018, mais elle reste disponible jeu par jeu. Si les développeurs vouloir pour l’ajouter à leurs jeux, ils peuvent – mais ils ne sont pas obligés de le faire.

Sortie de Microsoft et 343 Industries La collection Master Chief sur PC en 2019, d’abord avec Halo: portée. Halo: Combat évolué, Halo 2, et Halo 3 ont depuis été ajoutés à la collection. La prochaine étape est Halo 3: ODST, qui devrait bientôt arriver sur PC – une période de test est prévue ce mois-ci, selon le blog. Halo infini, le jeu Halo de nouvelle génération pour Xbox Series X, devrait sortir sur Xbox Series X et Windows PC cette saison des fêtes.