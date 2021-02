"Halo" sur l’interrupteur? Studio annonce la sortie sur une nouvelle plateforme

« Halo: The Master Chief Collection » pourrait apparaître sur une nouvelle plateforme à l’avenir. Le développeur 343 Industries l’a récemment tease sur son propre blog. Cependant, le studio n’a pas révélé ce que ce serait. L’Epic Games Store est l’un des favoris de la communauté « Halo ». Ou est-ce le Switch après tout?

Sur le blog Halo Waypoint, 343 Industries a récemment publié une mise à jour sur ce qui se passe dans Halo: The Master Chief Collection. Il s’agissait de bugs dans la saison 5, d’une plaque signalétique spéciale pour le Mois de l’histoire des Noirs, du retour des tournois hebdomadaires dans « Halo 3 » et des périodes d’interdiction pour quitter prématurément les matchs. Les développeurs ont également donné un petit aperçu de l’avenir.

Entre les améliorations techniques telles qu’un curseur FOV pour toutes les consoles Xbox, la prise en charge de la souris et du clavier pour les consoles et les affectations de touches personnalisables, le point «et peut-être une nouvelle plateforme et une nouvelle façon de jouer» a fait sensation.

Epic Games Store, Nintendo Switch ou même PlayStation?

Quelle plate-forme pourrait signifier 343 Industries? De nombreux fans de « Halo » supposent qu’il ne peut s’agir que de l’Epic Games Store. Et un lancement sur la plate-forme serait parfaitement logique, après tout, le lanceur est l’une des plus grandes sources d’approvisionnement pour les jeux PC aux côtés de Steam.

Certains fans espèrent même une sortie pour le commutateur. Le rôle « une nouvelle façon de jouer » en particulier lui a probablement donné l’idée que la console hybride de Nintendo pouvait être désignée par la nouvelle plate-forme. Et cette pensée n’est pas si absurde: avec «Ori and the Blind Forest» et «Ori and the Will of the Wisps», des jeux Xbox autrefois exclusifs pour la Nintendo Switch sont déjà apparus. Ce n’est pas un secret non plus que Microsoft et Nintendo sont en bons termes l’un avec l’autre. Alors, pourquoi le Master Chief ne devrait-il pas également se rendre au Switch – si nécessaire via le cloud gaming?

En théorie, il y aurait même un troisième candidat possible: la PlayStation. Microsoft a en fait joué avec l’idée d’apporter « Halo: The Master Chief Collection » sur la PS4. Cependant, étant donné la concurrence directe entre Xbox et PlayStation, il est peu probable que cela se produise un jour.