 » Halo  » montre une nouvelle bande-annonce quelques jours après sa première

Avec la première mondiale de la série »Halo » au SXSWFestival, Paramount+ a révélé une nouvelle bande-annonce qui nous donne un aperçu plus large de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans cette première saison.

La série d’action et de science-fiction est basée sur la franchise de jeux vidéo du même nom, où l’on découvre l’histoire de l’humanité et sa lutte contre la menace intergalactique connue sous le nom de Covenant.

L’histoire qui se déroule au 26ème siècle nous montre comment le Dr Halseypour gagner la guerre, crée génétiquement super soldats améliorés connus sous le nom de » Spartans » pour combattre les extraterrestres. La série (et les jeux vidéo) prennent pour protagoniste le Spartiate John-117également connu sous le nom de Master Chief, commandant d’une unité spartiate.

» Halo » est l’une des séries les plus attendues de cette année, car elle adaptera l’un des jeux vidéo les plus appréciés des fans de Xboxet pas seulement cela, cela mettra également fin au processus de production abyssal de la série, qui dure depuis plus de 10 ans depuis son annonce, passant par des changements de producteurs et plusieurs retards.

Vous pourriez également être intéressé par : AMC lance la bande-annonce de la sixième saison de Better Call Saul.







La bande-annonce nous montre comment le Covenant fait des ravages dans divers endroits du monde, ainsi que le Commandement spatial des Nations Unies concevoir le projet des Spartiates pour combattre cette menace. Enfin, il nous montre comment le Master Chief commence une mission, avec une plongée de son navire avec son escouade, en disant la phrase : « Tout ce que nous avons, c’est nous ».

L’adaptation de « Halo » en série télévisée, est réalisée par les showrunners Kyle Killen et Steven Kanequi même sans avoir sorti la série, une saison 2 a déjà été commandée pour le service de streaming Paramount +, donc la guerre interplanétaire se poursuivra encore au moins un an.

Vous pourriez également être intéressé par : Batman Caped Crusader : le spectacle animé que tout fan de Batman attend.

Protagonisée par paul schreiber en tant que Master Chief et Natasha McElhone comme le Dr Halsey, » Halo » a dans son casting Jen Taylor, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Bokeem Woodbine, Yerin Ha et Danny Sapani. Darryl Frank, Justin Falvey et Steven Spielberg sont les producteurs exécutifs de la série via Amblin Television.

Embarquez dans cette nouvelle aventure d’action et faites partie de l’histoire » Halo » à venir sur Paramount + ensuite 24 mars.