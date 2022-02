 »Halo » montre de nouvelles affiches des personnages de la série

Alors que la première de la série approche Paramount+ le 24 mars prochain, de plus en plus de détails sur »Halo » sont révélés, faisant attendre les fans pour cette histoire adaptée du jeu vidéo de tir populaire de Microsoft. Maintenant, le compte Twitter officiel de « Halo » a révélé trois nouvelles affiches avec trois personnages qui seront essentiels dans l’histoire de la série, chacun ayant des contextes et des principes différents dans leur mission de sauver l’humanité de la menace extraterrestre. : le Covenant .

La première affiche de personnage présente la scientifique du Commandement spatial des Nations Unies, le Dr Catherine Elizabeth Halsey, représentée dans la série par Natascha McElhone. Elle est la créatrice du projet Spartan-II, qui a lancé les super soldats génétiquement modifiés connus sous le nom de Spartans. Les deuxième et troisième affiches présentent Bokeem Woodbine comme Soren et Yerin Ha comme Kwan Ha Boo, des soldats qui aident le Master Chief à atteindre son objectif.

Cela pourrait aussi vous intéresser : La série Halo pour Paramount + a confirmé sa deuxième saison.

La série télévisée Halo suivra sa propre chronologie, donc des personnages mineurs qui ne sont pas importants dans la série de jeux vidéo ont été choisis pour cette version afin de donner aux écrivains plus de liberté créative. Bien que ce soit un choix qui risque de heurter un peu les fans qui souhaitaient une adaptation totalement basée sur les jeux, l’histoire semble s’annoncer trop profonde et incroyable, puisqu’il a été récemment annoncé que « Halo » aura une deuxième saison, même sans créer le premier.

L’adaptation du jeu vidéo en série a été créée par Kyle Killen et Steven Kane. Le duo a travaillé sur plusieurs séries d’action, on peut donc s’attendre à une série pleine de combats incroyables, ainsi qu’à une histoire profonde qui rend justice aux principaux jeux de la saga Halo.

La série Paramount + met en vedette Jen Taylor, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy et Danny Sapani. Darryl Frank, Justin Falvey et Steven Spielberg sont les producteurs exécutifs de »Halo » pour Télévision d’Amblin.