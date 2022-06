‘Halo’ : la saison 2 prendra en compte les commentaires des fans

Le producteur exécutif de la série »Halo » Il a récemment parlé de la façon dont les commentaires des fans auront un impact significatif sur la saison 2 de l’émission. Dans une interview, kiki wolfkill Il a expliqué comment l’adaptation du jeu vidéo mettra en œuvre l’histoire dans ses nouveaux épisodes, car bien que « Halo » ait reçu de bonnes critiques de la part des critiques, de nombreux fans étaient mécontents de changer le canon de la saga originale.

« Nous recevons toujours des commentaires sur la saison 1 de Halo », a déclaré Wolfkill. « C’est intéressant pour moi de voir des personnages qui résonnent ou non. Nous examinons absolument tous les commentaires, bons et mauvais, sur chaque épisode. Nous avons en quelque sorte tout lu sur la saison 1 et c’est ainsi que nous pensons à la façon dont nous façonnons l’avenir de la série. » , et ce seront les choses que nous proposons pour la saison 2. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Tulsa King’, bande-annonce : nouvelle série avec Sylvester Stallone

L’une des principales plaintes des fans à propos de la série, c’est la décision d’obliger le Master Chief, le personnage principal de la saga « Halo », à retirer son casque, dévoilant son visage pour la première fois de toute l’histoire de la franchise. . Wolfkill a défendu ce choix créatif controversé en soulignant qu’il n’avait pas été fait à la légère et en insistant sur le fait que l’objectif de la série n’était jamais de reproduire tous les aspects des jeux vidéo Halo.

Une autre des scènes controversées de « Halo » était celle de l’épisode 8 où le Master Chief peut être vu en train d’avoir des relations sexuelles, ce qui, selon Wolfkill, était une décision créative trop conflictuelle entre l’équipe de travail. « Il y a eu beaucoup de conversations avant de faire cela ou de ne pas le faire et c’était difficile. Je veux dire, je dirai qu’il y a beaucoup d’opinions et de voix différentes », a-t-il déclaré. De nombreux fans considéraient que cette scène était loin de la personnalité du Master Chief, car dans les jeux vidéo cette facette du personnage n’était jamais montrée.

Cela pourrait aussi vous intéresser: ‘The Squid Game’ est officiellement renouvelé pour une seconde







Le showrunner de la saison 1, Steven Kanea précédemment parlé du défi de répondre aux attentes des fans de Halo pour la série et a fait l’éloge Bungie, Atelier 343 Oui microsoft pour ton soutien. « Je reconnais que chaque fan a sa propre version du Master Chief », a-t-il déclaré. « Chaque fan a sa propre relation avec le jeu. Ils veulent respecter cela et honorer cela, mais ils ont reconnu que c’est notre histoire et notre façon de la raconter. Alors ils nous ont juste rappelé que les gens regardaient. »

La saison 1 de »Halo » est entièrement disponible sur Paramount+. Bien que la saison 2 soit déjà confirmée, il n’y a pas encore de date de sortie officielle.