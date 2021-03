« Halo Infinite » vous permettra de vous débarrasser des objets du Zeta Halo

343 Industries a confirmé que les joueurs pourront jeter des objets au-dessus de Zeta Halo dans «Halo Infinite».

Cela a été confirmé par le directeur du jeu Troy Mashburn, qui a répondu à une question d’un fan pendant une vidéo # Ask343, que vous pouvez voir ci-dessus.

On a demandé à Mashburn: «Dans Halo Infinite, pourrons-nous sortir les choses du bord de Zeta Halo? la question d’un ami ». Il a répondu: « La réponse est oui ».

Il a ensuite expliqué une situation où il avait réussi à utiliser un char Scorpion du UNSC pour Pousser une char de Wraith de l’alliance à l’extérieur du bord de la structure Halo.

« J’ai réussi à pousser le Wraith par-dessus bord et je ne l’ai vu que lentement se pencher en arrière et tomber dans l’abîme, ce qui était incroyable, inattendu, et c’était un moment tellement cool que cela s’est produit juste par chance. »