Halo Infinite : Tout sur le temps de jeu et les missions de campagne

Le multijoueur de Halo infini peut déjà être joué dans la version bêta depuis la mi-novembre 2021, mais les fans de la légendaire série de shooter ont dû attendre encore un peu la campagne. Eh bien, sur 08 décembre 2021, mais le moment est enfin venu et le Master chef doit sauver l’univers une fois de plus.

Mais qui lutte contre de sombres menaces venues des profondeurs de l’espace et encore une des mystérieuses Halo anneaux veut enquêter, a apparemment besoin d’un peu plus de temps que dans le prédécesseur. Combien de temps exactement et qu’est-ce que vous dans le campagne attendu de « Halo Infinite », vous pouvez le découvrir ici.

Halo Infinite : combien de temps va durer la campagne ?

Les premiers tests pour le nouveau tireur de 343 Secteurs et SkyBox Labs ont déjà été publiés, et il semble que les développeurs n’étaient pas trop prometteurs lorsqu’ils ont annoncé il y a quelques semaines que la campagne prenait plus de temps que les joueurs du Halo série être habitué.

Ce qui ne devrait pas être surprenant, car « Halo Infinite » est la première partie de la franchise dans laquelle vous n’êtes pas simplement conduit d’un point de mission à un autre, au lieu de cela, vous vous tenez sur le monde de jeu semi-ouvert de Zêta Halo toutes sortes Activités annexes à l’élimination.

Mais cela signifie également que cela dépend de votre propre style de jeu et de votre priorité lors de l’exploration du monde, combien de temps vous êtes dans « Halo Infinite » avec le Master Chief. Au niveau de difficulté Héroïque beaucoup de scribes ont environ 15 heures utilisé pour terminer la campagne principale et les missions secondaires.

D’autres rédacteurs avaient tendance à s’appuyer sur un mélange sain de mission principale et de tâches secondaires et, selon leurs propres déclarations, étaient autour de la 8 à 10 heures occupé avec « Halo Infinite ». Et d’autres encore ont eu des bourdons dans leurs fesses et le jeu de près 6 heures a basculé.

Temps de jeu estimé sans aucune tâche annexe : 6 heures

: 6 heures Estimé temps de jeu moyen : 8 à 10 heures

: 8 à 10 heures Estimé Temps de jeu pour l’achèvement complet: 15 à 20+ heures

© Xbox / 343 Industries

Halo Infinite : Toutes les missions principales répertoriées

Qui lui-même ne laissez plus spoiler aimerait et qui préférerait jouer à « Halo Infinite » sans aucune connaissance préalable ne devrait pas lire plus loin à ce stade. Tout le monde peut être heureux que vous n’ayez pas à terminer les quêtes secondaires avant de commencer la mission principale finale.

Une fois le jeu terminé, vous pouvez retourner dans le monde de Zeta Halo et vous attaquer aux tâches manquées ou négligées. De plus, même une fois la campagne terminée, vous pouvez toujours tout faire Objets de collection cherchez et attrapez-vous.

Mais pour en arriver là, il faut d’abord le prendre dans son ensemble 15 missions principales que nous avons répertorié pour vous comme suit :

Navire de guerre Gbraakon

fondateur

Avant-poste de Tremonius

La tour

Reprise

Site de fouille

conservatoire

Haut

Pélican au sol

La séquence

Le commandement supérieur

archiver

La rue

Maison des comptes

Auditorium silencieux

Comme c’est bon pour l’éditeur Playcentral Philippe Briel aimé le mode multijoueur de « Halo Infinite », vous pouvez dans son essai détaillé lire. Et la campagne suivra enfin officiellement le 8 décembre 2021 lorsque le jeu est pour Xbox série X/S, Xbox One et ordinateur est publié.