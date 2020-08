Halo Infinite s’associe à Monster Energy: conception d’arme et augmentation de XP

Après avoir connu le retard de Halo Infinite jusqu’à une certaine période de l’année prochaine sans le préciser, des nouvelles continuent d’émerger concernant ce qui était le jeu le plus attendu de 2020 pour les fans de Xbox.

L’ampleur de Halo Infinite atteint chaque coin de rue et avec lui des partenariats aussi spéciaux qu’avec Monster Energy qui nous offriront des armes personnalisées et une expérience accrue. Cette promotion sera valable pour tous ceux qui achètent des canettes de cette boisson tant dans ses versions sucrées que celles sans sucre.

Halo Infinite s’associe à Monster Energy

Cette promotion sera disponible aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe. Du 1er octobre au 31 décembre de cette année, ils pourront obtenir des Boosts Double XP que vous accumulerez pour les utiliser lorsque vous ouvrirez le mode multijoueur de Halo Infinite en 2021. Les joueurs pourront échanger jusqu’à 120 codes par compte pour un total de 60 heures. jeu avec deux fois l’expérience.

Chaque billet d’achat doit être enregistré via le lien suivant et comme si cela ne suffisait pas, chacun d’eux vous donnera la possibilité de participer à un tirage au sort pour 10 voyages pour deux personnes à Paris pour essayer une expérience de vol en apesanteur et aussi le cadeau 200 Xbox Series X.