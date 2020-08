Halo Infinite restructure son équipe pour réorienter le développement

Halo Infini Ce devait être l’une des premières perles que nous avons appréciées dans la prochaine génération de consoles de la main de la Xbox Series X, ce que nous savons déjà ne se produira pas comme prévu. Retard du titre 343 Industries causé une apparente changement de calendrier immédiat de la société américaine, qui a apparemment également abouti à une série de modifications de l’équipe travaillant sur le développement du jeu.

343 Industries apporte des changements à l’équipe Halo Infinite

Alors, c’est grâce aux compagnons de Bloomberg – spécifiquement pour Jason Schreier – que nous savons, en premier lieu, que Joseph Staten fera partie de l’équipe de 343 Industries. Le monsieur Staten a joué un rôle clé dans le scénario des premiers titres Halo et, ces dernières années, a activement collaboré à la publication de nouveaux titres sous la marque Microsoft. Comme on le sait, cette fois, M. Staten se concentrera sur travailler en mode campagne Halo Infinite, aidant les développeurs déjà au travail.

Un autre changement légèrement mineur en termes de dimensions est que Pierre Hintze, l’un des principaux visages de 343 Industries, a été déplacé pour aider à façonner l’expérience libre de jouer par Halo Infinite. On rappelle, en cas de doute, qu’il s’agit de la composante multijoueur de Halo Infinite, qui était déjà anticipée que contrairement à ce qui a été vu ces dernières années dans Microsoft – en plus de Sony et Nintendo – serieuse complètement gratuit, et il arborerait également une caractéristique très caractéristique des jeux en ligne d’aujourd’hui: une passe de combat.

D’un autre côté, et enfin, on se souviendra que malgré toutes les nouvelles “ inquiétantes ” pour le développement de Halo Infinite, déjà il a été refusé à l’époque la véracité de rumeurs comme ça La version Xbox One serait annulée. Donc pour le moment il n’y a pas d’autre alternative que d’être patient jusqu’à 343 Industries retrouvez-vous avec la confiance nécessaire pour offrir la date de sortie finale de votre expérience tant attendue.

