Halo Infinite proposera son mode Forge tant attendu

Après une longue attente, « halo-infini » obtiendra son mode Forge tant désiré. Le dernier opus de la saga Halo, créé avec son mode multijoueur en novembre dernier, puis a cédé la place à son mode histoire le mois suivant, mais ce que beaucoup de joueurs ont raté, c’est son classique Mode forgerune modalité qui vous permettait de créer vos propres cartes, de modifier le terrain et de donner lieu à toutes sortes de mini-jeux incroyables au sein de la communauté.

Introduit pour la première fois dans »Halo 3 », le mode Forge brillait par son absence au lancement de »Halo Infinite », plusieurs joueurs déplorant qu’il ne soit pas inclus dans le jeu depuis sa sortie, mais selon un message du développeur 343 secteurs d’activité sur le site Halo Waypoint, le mode reviendra enfin et cela vaudra totalement la peine d’attendre.

Dans le blog de la société de production, plusieurs sujets liés à l’avenir du multijoueur » Halo Infinite » ont été abordés, et l’une des questions les plus fréquemment posées était de savoir quand nous pouvions voir le mode Forge, bien qu’il n’ait pas donné de date précise, 343 a commenté ce qui suit :

« Nos rompió el corazón no poder lanzar Forge junto con el resto de Infinite, pero para asegurarnos de que cumpla con el estándar que estamos estableciendo para que lo logre, esta revisión masiva de Forge en Infinite simplemente no pudo lanzarse antes con el lanzmiento finales del année passée ».

Même le lancement de Forge ne sera pas la dernière chose que 343 ajoute à » Halo Infinite », car le multijoueur continuera d’être mis à jour pour apporter différents modes classiques de la saga tels que » King of the Hill », comme ainsi que de nouvelles cartes et listes de jeu dans sa saison numéro deux. L’équipe prévoit également de créer un nouveau système « Custom Game Finder » pour les joueurs souhaitant jouer à des jeux créés par la communauté.

Bien que le message n’inclue aucun détail sur une date de sortie spécifique pour Forge, il indique qui pourra découvrir le nouveau mode de jeu en premier. Les membres du programme Halo Insider, qui ont déjà pu tester la version bêta multijoueur » Halo Infinite » avant sa sortie initiale, pour fournir des commentaires sur une version antérieure de Forge.

Si vous n’avez pas joué à »Halo Infinite », vous pouvez jouer gratuitement au multijoueur Halo Infinite sur les consoles Xbox One, Xbox Series X|S et Microsoft Windows.