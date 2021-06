Halo: Infinite Multiplayer – Premières informations, bêta, adversaires de l’IA et plus

Halo : infini sera le grand tireur au Affaires de Noël 2021 être de Microsoft. En plus de campagne payante ce sera un aussi Partie multijoueur F2P donner.

Cela a maintenant été montré dans une vidéo séparée Plus d’informations annoncé comme le Présentation à l’E3 2021 dimanche dernier:

Halo : les tests bêta infinis arrivent bientôt

Comme pour tout jeu multijoueur, Halo: Infinite le fera également avant le lancement Bêta donner. Avec celles-ci, les équipes de 343 Industries et SkyBox Labs différents aspects du jeu Essayez-le directement sur les joueurs.

Vers le multijoueur tester au préalable pour pouvoir, vous devez être aussi Halo Insider connectez-vous sur le site officiel. Une fois inscrit, vous pouvez choisir sur quelle plateforme vous souhaitez tester « Halo : Infinite ». Joueurs sur PC peut également configurer spécifiquement le propres PC et stockez l’ID Steam. Cela permet à l’équipe de déterminer encore plus précisément qui et dans quelles conditions le jeu peut être testé.

Notez qu’en participant au programme, vous confirmez que vous ne partagerez aucun détail ou capture d’écran à moins que vous ne soyez explicitement autorisé à le faire. le les premiers tests doivent avoir lieu à la fin de l’été 2021 et les invitations sont envoyées par email après inscription.

Premiers détails sur le multijoueur de Halo : Infinite

Dans la vidéo, cependant, plus d’informations sur le multijoueur de « Halo: Infinite » ont été révélées. UNE fonctionnalité fréquemment demandée des fans trouve maintenant sa place dans le jeu.

Vous pouvez personnaliser votre personnage en profondeur dans le multijoueur de Halo : Infinite. © Microsoft / 343 Industries

Avec le Académie et formation vous pouvez sur une carte séparée contre adversaires de l’IA rivalisez et apprenez toutes les mécaniques du multijoueur. Aide spéciale pour cela Tutoriels avec différents niveaux de difficulté. La formation se déroulera sur une carte spéciale qui n’a pas encore été montrée. On ne sait pas encore si vous pouvez rivaliser avec l’IA sur les bonnes cartes.

Plus d’informations sur Halo : Multijoueur infini:

Les blindés, les armes et les véhicules peuvent individualisé devenir Pas de boîtes à butin ou de systèmes de butin similaires L’apparence peut être considérablement modifiée avec différentes prothèses Vous pouvez personnaliser la voix de votre personnage

devenir Gousses d’armes à feu de « Halo 2 » sont de retour

de « Halo 2 » sont de retour Nouveau véhicule Razorback Vous pouvez stocker une autre arme sur le véhicule

Razorback Ce sera Passes de combat et saisons donner le prix n’a pas encore été annoncé Contenu des Battle Pass pas encore définitif, probablement principalement des équipements Les Battle Pass n’expirent pas . Vous pouvez acheter n’importe quel pass à tout moment et décider lequel vous souhaitez améliorer.

donner Nouveaux modes et Contenu du jeu devrait suivre après le lancement

Avec le nouveau véhicule, vous pouvez temporairement stocker une autre arme. © Microsoft / 343 Industries

« Halo: Infinite » apparaît toujours dans le Pendant la période de Noël Pour Xbox Series X/S, Xbox One et ordinateur. Malheureusement, une date de sortie plus précise est toujours en attente.