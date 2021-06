Halo Infinite : la première bande-annonce multijoueur a été dévoilée à l’E3

Ça fait un moment depuis Microsoft nous le retour du Master Chief de la Univers Halo a promis, mais il Libérer du nouveau titre, Halo infini, a été reporté indéfiniment et pendant près d’un an, il y a eu un silence sur le nouveau jeu de 343 Secteurs d’activité devenir. Mais maintenant, à cette année E3, une nouvelle bande-annonce de la suite a finalement été présentée à la vitrine Microsoft/Bethesda.

Halo Infinite : sortie d’une nouvelle bande-annonce multijoueur

Bien que « Halo Infinite » soit le titre le plus attendu pour eux Xbox Series X/S et Xbox One il n’y a pas eu de nouvelles annonces ou bandes-annonces pour le jeu depuis un certain temps. Heureusement, cela s’est maintenant avéré être Vitrine Microsoft/Bethesda Changé à l’E3 de cette année. Il y en a eu un court récemment Bande annonce à voir, entre autres, sur la relation du Master Chief avec l’IA Cortana entre.

Mais cela devrait être beaucoup plus excitant pour de nombreux fans qu’il y ait enfin un premier aperçu sur le Mode multijoueur gratuit-2-play du titre là-bas. Les premières scènes publiées suggèrent que le nouveau mode multijoueur est plus dans le sens de bac à sable ira que ce n’était le cas avec les titres précédents. De plus, le nouveau grappin jouera probablement un rôle tout aussi important que les divers nouveaux power-ups.

Cependant, si vous aviez espéré que Microsoft et 343 Industries en obtiendraient enfin un Date de sortie de « Halo Infinite » sur disque, a malheureusement été déçu. La seule référence à cela Période de sortie consiste en l’indication que le match est prévu pour Saison « Vacances 2021 » devrait apparaître, donc Noël cette année. D’ici là, les fans de Halo devront être patients et boire la tasse de thé proverbiale comme toujours.

© Microsoft / 343 Industries

« Halo Infinite » est l’une des 343 industries et Laboratoires SkyBox Jeu vidéo développé qui sera publié par Xbox Game Studios pour Windows, Xbox One et Xbox Series X / S. Le titre devrait paraître en 2021 et est la prochaine partie principale officielle de la série Halo. Cela amène l’histoire du Master Chief au troisième chapitre de la Saga des récupérateurs, à Halo 5 : Gardiens continue et est donc le sixième jeu de la franchise avec Master chef en tant que protagoniste.