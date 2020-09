Halo Infinite et Monster Energy commencent la collaboration; récompenses en jeu, cadeaux Xbox Series X …

Les joueurs qui attendent avec impatience le lancement de la Xbox Series X ont peut-être été une grande déception après le retard soudain de Halo Infinite, qui est allé jusqu’en 2021. Même Phil Spencer, Boss Xbox, il a élevé la voix pour excusez-vous pour les mauvaises nouvelles. Malheureusement, la date exacte de l’arrivée du nouveau jeu de 343 Industries, bien que des rumeurs aient surgi au sujet de un an de retard. Dans tous les cas, nous devrons continuer à attendre.

Cependant, Microsoft il possède Libération bonne nouvelle, et c’est qu’ils ont commencé une collaboration entre Halo Infinite et la marque de boissons énergisantes Énergie de monstre. Il assure que c’est quelque chose qu’ils négocient depuis longtemps et ont enfin pu l’annoncer. Grâce à elle, nous pourrons voir sur le marché boîtes de Monstre décoré du Master Chief et d’autres Récompenses en jeu Halo Infinite à l’achat de plusieurs canettes.

Qu’offre la collaboration entre Halo Infinite et Monster Energy?

Uniquement aux États-Unis: entre 1er septembre 2020 et 31 décembre de la même année, les joueurs pourront acheter dans les magasins à travers le pays boîtes de énergie de monstre Thème avec Halo Infinite. Dans le cas des pays européens, la promotion commence 1er octobre et termine le 31 décembre.

Les acheteurs de canettes pourront également participer à une tombola pour gagner une variété de prix.

Ils auront également accès à quelques filtres Snapchat sur Halo Infinite.

pour 200 gagnants du tirage au sort. Quant à contenu dans Halo Infinite, ils sont les suivants: Peau pour le pistolet Adrenal BR75. Peau pour le pistolet Adrenal MA40. Peau pour le pistolet Adrenal VK78. Peau pour le pistolet Adrénal MK50 . Emblèmes d’armes et les drapeaux des joueurs.



