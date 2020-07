Halo Infinite cible le multijoueur et la version bêta gratuite en ligne

La conversation autour Halo infini continuer avec des situations plus positives que des mèmes bruts. Cette fois, nous sommes confrontés à la possibilité de deux options assez intéressantes: une bêta multijoueur et la possibilité d’un en ligne libre de jouer.

Via Halo Waypoint, le canal de communication de 343 Industries, La possibilité d’une bêta multijoueur de Halo infini dans le futur. En fait, cette pratique est assez courante dans la série depuis Halo 3, une situation qui nous fait réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ont mis si longtemps à donner des détails à ce sujet.

Concernant ce qui précède, 343 Industries a rappelé à ses abonnés que l’annonce dans le Xbox Games Showcase était toujours centrée sur la campagne, ceci à travers une déclaration de John “Unyshek” Junyszek, gestionnaire de communauté de 343. Ce même personnage a mentionné que le travail à domicile et la possibilité nulle de voyager en avion ont affecté les plans d’étude.

Heureusement, Unyshek clôt son message avec espoir et mentionne que toute l’équipe 343 cherchera des moyens de mettre les modes en ligne entre les mains des joueurs avant le lancement officiel. Vous pouvez lire le message complet ici.

Halo vs. Fortnite?

D’un autre côté, un magasin aurait pu avancer l’une des annonces les plus intéressantes liées à Halo infini, révélant que le mode multijoueur du jeu sera libre de jouer.

Le magasin Smyths Toys a annoncé un bannière de Halo infini où vous pouvez lire ce qui suit:

“La légendaire franchise Halo revient avec la campagne Master Chief la plus ambitieuse et l’expérience innovante d’un multijoueur gratuit.”

Au moment de la rédaction de cette note, Ni 343 Industries et encore moins Xbox n’ont confirmé ou nié les informations révélées par cette annonce. Cependant, le magasin déjà sous l’image et le texte de son site Web. Et si cela ne suffisait pas, l’image révélerait également que le en ligne de Halo infini il fonctionnerait à 120 FPS.

Si cette information est vraie, Xbox parierait sur le placement Halo au même niveau d’exposition que les titres les plus populaires ces dernières années: Fortnite, légendes Apex et jusqu’à Feu libre.

D’un autre côté, nous ne pouvons pas oublier que Halo Infinite pourra fonctionner sur Xbox One et fait partie du Xbox Game Pass, ce qui rend potentiellement intéressant de voir le en ligne gratuit du jeu via xCloud sur les appareils mobiles.

Que pensez-vous qu’il se passe avec Halo infini dans le futur?

