‘Halo Infinite’ a un nouveau gameplay: le retour de la saga arrive avec le support de 120 FPS et le multijoueur gratuit

Il semble que c’était hier lorsque nous contrôlions le Master Chief pour la première fois dans l’incontournable ‘Halo : Combat Evolved’, mais le titre de Bungie Inc, reconverti en bannière de consoles Microsoft, a déjà servi une vingtaine d’années ; et quelle meilleure façon de célébrer votre anniversaire qu’avec un nouveau regard sur le nouvel opus de la franchise : ‘Halo Infinite’.

Le Master Chief revient en beauté

Après l’annonce officielle à l’E3 2018, et son passage polémique dans le Showcase 2020, durement critiqué pour la qualité graphique douteuse du matériel présenté, ‘Infinite’ a traversé la vitrine des jeux Xbox et Bethesda pour se muscler; à commencer par des captures d’écran de la plus grande scène créée à ce jour par les gens de 343 Industries.

Mais ce n’est pas tout, car en plus d’une cinématique spectaculaire qui, désormais, dépasse largement les attentes audiovisuelles que l’on peut attendre d’un titre de cette envergure, de juteuses nouveautés ont été annoncées, comme le prise en charge de 120 FPS qui, sans aucun doute, apportera une fluidité unique à nos jeux.

Cependant, la chose la plus intéressante est peut-être que, avec le mode campagne, qui continuera à raconter les aventures et les mésaventures du Master Chief, le mode multijoueur autonome de ‘Halo Infinite’ nous fournira une bonne dose de divertissement en ligne gratuitement, puisqu’il sera libre de jouer.

‘Halo Infinite’, exclusif à Xbox One, Xbox Series X/S et PC, atteindra ces systèmes lors de la campagne de Noël de ce même 2021.