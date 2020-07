Halo Infinite: 343 Industries admet devoir travailler sur des graphismes

Le jour de l’attendu Vitrine des jeux Xbox Cela nous a laissé une grande variété d’annonces de jeux vidéo par Xbox pour Xbox Series X, bien que logiquement l’un des moments les plus attendus ait été Exemple de gameplay Halo Infinite. Cependant, beaucoup étaient les voix qui ont été montrées déçu de la qualité graphique du titre, quelque chose qui 343 Industries Ils chercheront à amender dans les semaines à venir.

Halo Infinite, avec du travail à venir mais un style défini

Donc dans un nouveau blog officiel 343 Industries a reconnu qu’il avait du travail à faire concernant la finition graphique de Halo Infinite, bien qu’avec certaines nuances. Ensuite, nous vous laissons avec les principaux commentaires:

“Sur la base de tout ce que nous avons appris de Halo 4, Halo 5 et Halo Wars 2 – ainsi que des commentaires de la communauté – nous avons décidé de nous tourner vers une esthétique qui a défini la trilogie originale. Avec Halo Infinite, nous revenons à un style artistique plus classique […] Cela se traduit par une palette de couleurs plus vibrante, avec des modèles plus propres et moins d’objets bruyants, bien que cela n’implique pas un niveau de détail inférieur. […] Le deuxième sujet à aborder concerne la fidélité visuelle.

Les commentaires négatifs incluent des commentaires sur des zones telles que des personnages et des objets qui sont trop plats, comme s’ils étaient simples et faits de plastique, ainsi qu’un effet de lumière trop doux et des objets apparaissant soudainement. […] Sur de nombreux points, nous sommes d’accord: nous avons encore du travail à faire dans certains domaines et nous devons améliorer le niveau de fidélité visuelle et la présentation finale dans le ton général de ce que sera le produit final. Le “build” utilisé pour la campagne remonte à quelques semaines, un travail en cours avec une variété de graphismes et de systèmes de jeu encore à terminer et à peaufiner. ”

Dans ce discours, 343 Industries conclut en soulignant que toujours pas de réponse définitive pour toutMais l’équipe travaille sur des sections concernant le retour d’information pour la fidélité visuelle, la clarté des objets et leur niveau de détail. En ce sens, ils s’engagent à offrir un monde magnifique afin que les joueurs puissent l’explorer à leur guise au lancement.

Halo Infinite, nous nous en souvenons, sera en vente à la fin de ce 2020 comme titre de lancement de la Xbox Series X.

