Halo Infinite: 3 choses que nous avons aimées (et 3 que nous n’avons pas) à propos de la démo de gameplay

Lors de l’ événement Xbox Series X de juillet , 343 Industries a présenté le gameplay de Halo Infinite pour la toute première fois. De nombreuses fonctionnalités de jeu de Halo Infinite, telles que l’utilisation de ramassages d’équipement et une structure de monde plus ouvert, ont été présentées. De plus, les fans ont également eu leur premier aperçu de nouvelles armes, graphiques, astuces d’histoire, etc. Après avoir visionné le gameplay nous-mêmes, nous avons développé des opinions à ce sujet – à la fois positives et négatives.

Voici une liste de ce que nous avons aimé et de ce que nous n’avons pas aimé dans le gameplay de Halo Infinite.

Aimé: Le concept du monde ouvert Halo

La chose la plus excitante révélée par la démo de gameplay de Halo Infinite était peut-être le fait que le jeu adoptera une approche de style mondial plus non linéaire et ouverte. Halo en tant que série a toujours été de nature linéaire, et c’est excitant de voir la franchise prendre une nouvelle direction audacieuse. La nature de Halo axée sur le bac à sable peut également convenir à un monde ouvert, car le large éventail de véhicules, d’armes et d’équipements de Halo offrira sans aucun doute aux joueurs une multitude de façons amusantes de s’attaquer aux dangers d’un anneau Halo contrôlé par banni.

Une structure de style monde ouvert a également le potentiel d’améliorer la narration de Halo Infinite. Un monde rempli de secrets secondaires intéressants et de connaissances cachées à découvrir peut faire beaucoup pour étoffer l’histoire principale, et il peut également y avoir des histoires plus petites et autonomes à découvrir dans l’expérience.

N’a pas aimé: Présentation visuelle

Alors que ce qui a été montré pour Halo Infinite est loin d’être moche, le jeu n’a pas l’air particulièrement “nouvelle génération” à tous égards. Certaines textures, telles que l’armure de Master Chief et le feuillage du terrain, semblaient stellaires. Cependant, beaucoup d’autres choses, telles que certains des soldats bannis et le niveau de détail de beaucoup d’armes entre les mains de Master Chief, semblaient manquer. La démo du gameplay dans son ensemble semblait assez plate et cela laissait beaucoup – nous y compris – se sentir déçus. A lire : Halo Infinite 2, le jeu ne se produira pas ? Les experts graphiques de Digital Foundry ont réalisé une excellente vidéo d’analyse de la démo et ont conclu que beaucoup de détails “plats” sont le résultat du fait que la plupart de la démo de gameplay se déroule en plein soleil. Pour cette raison, la plupart des détails des textures sont masqués par la façon dont l’éclairage global fonctionne dans les zones ombrées. Cependant, cela ne raconte pas toute l’histoire; même en plein soleil, certaines textures semblent encore rugueuses et non raffinées. En plus de cela, il y a pas mal de texture pop-in présente dans les images, il n’y a pas d’ombres à la première personne sur les armes à feu et le jeu semble avoir des niveaux de détail bas à de longues distances. Bien que le lancer de rayons en temps réel – une fonctionnalité qui arrive sur Halo Infinite après son lancement – résoudra les problèmes d’éclairage, il ne peut pas résoudre les autres problèmes mentionnés dans l’analyse de Digital Foundry. Il est encore temps pour 343 Industries d’apporter des améliorations au jeu, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous inquiéter de la façon dont le produit final se révélera. Aimé: La confirmation du gameplay basé sur le bac à sable Le gameplay de Halo Infinite révèle quelque chose d’incroyablement excitant, c’est qu’il a confirmé que le jeu comportera des systèmes de jeu conçus principalement autour d’objets de bac à sable que les joueurs peuvent ramasser et utiliser, plutôt que des capacités innées comme Halo 5: les capacités spartiates des gardiens. Bien que la capacité de charger en avant ou de percuter le sol de manière explosive soit amusante dans Halo 5, elle a causé de nombreux problèmes d’équilibrage dans le mode multijoueur, car tout le monde pouvait le faire à tout moment. De plus, cela a également rendu les rencontres de la campagne trop axées sur les capacités au lieu du tir. Plus de systèmes basés sur des bacs à sable comme les pick-ups dans Halo Infinite permettront au jeu de tir de Halo de briller davantage, tout en fournissant aux joueurs des outils intéressants qu’ils peuvent utiliser de manière dynamique pour obtenir un avantage ou retourner les tables contre un ennemi. Dans les matchs multijoueurs en particulier, les ramassages donneront un avantage aux équipes qui les contrôlent. Cela encouragera les joueurs à élaborer davantage de stratégies et récompensera les joueurs qui jouent intelligemment. A lire : Street Fighter 5 dévoilera ses prochains combattants le 5 août ! N’a pas aimé: le contexte derrière l’action

Pour la première révélation officielle du gameplay de Halo Infinite, il était plutôt anti-climactique que l’objectif soit d’aller détruire des canons anti-aériens. C’était le premier bon look de Halo Infinite que nous ayons eu après cinq années d’attente douloureusement longues, et la première action jamais vue centrée sur un objectif aussi banal nous a semblé assez décevant. Il aurait été beaucoup plus cool et beaucoup plus satisfaisant que la démo du gameplay se concentre sur quelque chose de plus charnu en termes de pertinence de l’histoire. Bien que je sache que 343 Industries ne veut probablement pas en dire trop sur le récit, nous ne sommes qu’à quelques mois du lancement du jeu. Mis à part la mention d’une entité appelée le Harbinger et d’un endroit appelé Auditorium par War Chief Escharum à la fin de la démo dans une cinématique, nous n’en savons pas plus sur l’histoire que nous ne le savions déjà, ce qui est regrettable. Aimé: Le flux du combat

Mis à part les problèmes graphiques, Halo Infinite est tout simplement un jeu amusant à regarder en mouvement. Les animations ont un aspect vif et réactif, les recharges semblent fluides et propres et les attaques de mêlée ont l’air charnues et percutantes. Dans l’ensemble, tout semble très fluide, et c’est une très bonne chose à l’ère du jeu où la maladresse peut souvent ruiner les jeux. Nous avons également été impressionnés par l’équilibre des choses. De toute évidence, les images de pré-sortie ne racontent pas toute l’histoire, mais ni le joueur ni les bannis n’ont jamais semblé sous ou maîtrisés. Le joueur semblait toujours avoir assez de puissance et de santé pour avancer, mais les bannis faisaient suffisamment de dégâts et utilisaient suffisamment de stratégie pour que vous puissiez facilement imaginer le joueur mourant à cause d’une surextension ou d’autres erreurs imprudentes. Dans l’ensemble, Halo Infinite ressemble à un jeu de tir qui a un excellent flux de combat, ce qui nous motive à y jouer. N’a pas aimé: taille de l’espace de jeu

Étant donné que Halo Infinite va adopter une approche non linéaire et non linéaire du monde, nous espérions en voir davantage lors de la démo du gameplay. Bien que ce que nous ayons vu était cool, il ne s’écarte pas de la taille et de l’échelle d’un niveau Halo traditionnel. Master Chief a conduit un Warthog sur quelques centaines de mètres, a combattu une infanterie et est monté sur un grand ascenseur jusqu’à un canon antiaérien. Nous l’avons vu ouvrir une carte qui impliquait un espace jouable plus grand, mais c’est tout. A lire : Cuphead : un leak annonce le jeu sur la Playstation 4 Nous pensons que les fans auraient été encore plus excités si les éléments du monde ouvert de Halo Infinite étaient plus au centre. Montrez Master Chief traversant un immense canyon avec un phacochère et le pilote en tir arrière sur les patrouilles Covenant. Montrez-lui entrer dans un naufrage hors des sentiers battus et repartir avec des fournitures ou un morceau de savoir à montrer. C’est le genre de choses que les joueurs attendent d’environnements non linéaires expansifs, et nous pensons que Halo Infinite aurait grandement bénéficié de diriger avec cela plutôt que de diriger avec quelque chose de plus traditionnel. Tes pensées Qu’avez-vous pensé du gameplay de Halo Infinite? Quelles sont certaines des choses que vous avez aimées et d’autres que vous n’avez pas? Faites-nous savoir ci-dessous. Aussi, ne manquez pas notre article sur 5 détails de gameplay que vous avez peut-être manqués dans la révélation du gameplay.