Halo : bat le record des séries les plus regardées sur Paramount Plus

Depuis plus de 20 ans nous accompagne Halo maintenant déjà sous la forme du bien connu, combien populaire Franchise X Box de Microsoft. Pour l’anniversaire, Halo infini a annoncé une nouvelle partie de la série et ce qui ne devrait pas manquer ces jours-ci est un Adaptation en prise de vue réelle.

le long adaptation cinématographique attendue de Halo est maintenant enfin depuis 24 mars en ligne. Et le fissure, semble-t-il, dans les 24 heures Record des séries les plus regardées sur le service de streaming américain Paramount Plus.

Halo également populaire en tant que série

Première 24 heures en ligne et Paramount annonce déjà que la nouvelle série « Halo » est disponible depuis décembre détenteur du record 1883 du trône de poussé vers la série la plus regardée A. Selon la date limite, il reste encore non précisé aux exactes audience.

La sortie de chaque épisode « Halo » est accompagnée d’un propre flux sur Paramount Plusdans lequel, entre autres, avec le membres de la distribution l’épisode respectif est discuté.

L’ancien leader « 1883 » est que préquelles celui qui est très populaire, du moins aux USA Série Neowestern Yellowstonequi a été bien accueilli par le public lors de la première.

D’où ce succès soudain ?

Avec le succès de la série « Halo », le service de streaming, qui n’a été renommé Paramount Plus qu’en mars 2021, s’assure un assise solide dans l’industrie. Cela devrait probablement durer un certain temps, car avant même la sortie de la première saison, le Travail sur la saison 2 confirmé.

Avec l’adaptation cinématographique de « Halo », cependant, Paramount ne devrait rien laisser au hasard et bien battement de tambour avoir. À côté de la Coopération avec d’autres diffuseurs tels que CBS la bande-annonce de la nouvelle série a également été publiée sur le Championnats AFC (American Football Conferences) montré.

Par conséquent le public était grand, qui a été réalisé avec la bande-annonce. D’autant plus que probablement non seulement les fans inconditionnels de « Halo » s’intéressent à la série, mais aussi entre autres Amateurs de science-fiction.

Dans Allemagne il y a le reste de la série ciel à voir. Il vient tout le monde jeudi un nouvel épisode sorti et ça La finale de la saison est prévue pour le 19 mai annoncé. Voici ce que nous pensons de la série « Halo » sur Sky :