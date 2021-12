Halo : A Hero’s Journey – fan film de Dark Maul : Apprentice maker est là

Halo infini est sorti récemment et a suscité à nouveau un intérêt pour toute la franchise pour beaucoup. Non seulement le Campagne solo mais aussi le multijoueur gratuit jouir d’une grande popularité. Maintenant il y a fan film non officielqui capture l’action des matchs.

Court métrage halo bourré d’action tourné par des fans

à Halo : le voyage d’un héros c’est proche court métrage de 12 minutes, la un combat de Spartiates contre Spartiates indique. Vous pouvez le regarder ici gratuitement sur YouTube :

Quel est le problème: « Halo: A Hero’s Journey » raconte l’histoire de deux amis qui ont juré d’être des héros lorsqu’ils étaient enfants. L’événement change encore et encore Scénario de combat. En cela, nous voyons deux factions spartiates en guerrecombats avec des armes à feu, des grenades, des fusils et plus encore, comme en multijoueur.

L’action n’est pas un hasard, puisque Shawn Bu, frère de Julien Bam et réalisateur allemand bien connu, en est le réalisateur. Il s’est fait un nom avec le court métrage en 2016 Dark Maul : Apprenti fait. En cela, il montra peu après la publication de le réveil de la forcecomment un film Star Wars peut vraiment attirer les fans.

Cela était principalement dû à ceux bien capturés action–Chorégraphiesce qui est également le cas dans « Halo : A Hero’s Journey ». Car cela se démarque Vi-Dan Tran responsable. Après « Darth Maul: Apprentice », il s’est fait un nom à l’international. Les derniers étaient ses chorégraphies dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux voir. Vous pouvez regarder le film Marvel maintenant Disney + Regarder.

Tran n’est pas étranger à la série « Halo ». Parce que son Arts de la cascade étaient aussi pour le Halo série utilisé. Parce qu’il était ça Coordinateur de combat dans la mise en œuvre de ce l’année prochaine sur Paramount + (dans ce pays Ciel) devrait commencer. Vous pouvez regarder une première bande-annonce ici :