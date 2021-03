Hallucinez avec le gameplay de Necromunda: Hired Gun

Vous voulez voir ce que c’est que de tirer dans les échelons inférieurs de l’Empire? Ce gameplay de Necromunda: Hired Gun nous le montre clairement.

Après s’être présenté en société après avoir été divulgué, ce jeu nous laisse de petites doses de ce qu’il nous offrira lorsqu’il arrivera dans les magasins, et promet de l’action en abondance. Au moins, cela révèle le Gameplay Necromunda: Hired Gun. Dans celui-ci, ils nous apprennent les séquences de jeu de l’une des armes imposantes que nous pouvons utiliser.

Plus précisément, nous voyons l’arme Autopistol en action. Petit et facile à manipuler, il est extrêmement destructeur et peut servir d’exemple pour nous donner une idée de la façon dont le jeu sera sanglant.

Le pistolet dispose également d’une lunette de visée qui peut nous aider à être plus précis et à tuer des hordes d’ennemis et tout ce qui se présente à nous avec peu de désarroi. De plus, le jeu aura un composant RPG, de sorte que les armes et les objets peuvent être améliorés à mesure que nous obtenons des récompenses ou le matériel nécessaire.

Le jeu se déroule dans la ville qui donne son nom au jeu, et il mettra à notre disposition une immense scène. L’utilisateur prendra le contrôle d’un chasseur de primes qui devra accomplir les missions qui lui sont confiées pour récupérer la récompense. Bien sûr, en cours de route, nous laisserons une traînée de sang assez visible.

Comme le montrent les vidéos que nous avons vues jusqu’à présent. De plus, il sera accompagné d’un chien mi-animal, mi-robot, une compagnie toujours agréable qui peut aussi aider au combat en tuant des rivaux ou en trouvant de succulents indices qui aident à améliorer l’arsenal.

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour maîtriser ce jeu, qui, soit dit en passant, sera une expérience solo, ce qui n’est pas très courant chez les tireurs, qui incluent généralement des add-ons multijoueurs. En outre, cela est rejoint par l’incitation à augmenter l’univers Warhammer de 40 000, qui compte de nombreux fidèles dans ses rangs.