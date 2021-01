Hallucinez avec la bande-annonce de Resident Evil VIII de Resident Evil Showcase

Visite du château de Dimitrescu. C’est la bande-annonce de Resident Evil VIII de Resident Evil Showcase qui nous a tous laissés stupéfaits.

Capcom ne se lasse pas de nous surprendre et a décidé de présenter le huitième volet de sa franchise d’horreur star avec style. Il Bande-annonce de Resident Evil Showcase pour Resident Evil VIII Il nous a époustouflés par sa mise en scène sinistre.

Comme beaucoup d’entre nous l’ont déjà supposé, Resident Evil Village est une continuation directe du septième épisode. On reviendra pour contrôler Ethan, le protagoniste du jeu passé, qui devra s’aventurer dans des endroits étranges pour se plonger dans un château gothique, la raison? Cela reste un mystère, pour l’instant.

On sait également que Chris Redfield, le protagoniste des premier et cinquième opus, réapparaîtra, ainsi que la sœur des Bakers, les méchants du septième, qui semble être associée à une sorte de secte religieuse. Un personnage inédit a également fait son apparition, vêtu de vêtements de mendiant et brandissant une sorte de marteau, sera-t-il un boss final?

Le jeu pariera sur le retour en arrière, la résolution d’énigmes, les moments d’action et surtout, la terreur, beaucoup de terreur. La présentation du RE Engine, dont on se souvient, a servi à donner vie à Resident Evil 7, aux remakes de la deuxième et troisième partie ainsi qu’au grand Devil May Cry 5. Vous pouvez lire notre fabuleuse analyse de notre collègue Cardona ici.

Le 7 mai, nous pourrons à nouveau embrasser la saga sur PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 et PC (Steam). Les propriétaires de PlayStation 5 peuvent télécharger une démo dès aujourd’hui pour voir de première main ses atouts dans la nouvelle génération.