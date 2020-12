Halluciner avec la première mission de CYBERPUNK 2077

Nous donnons du mal à Cyberpunk 2077 et nous vous apportons la première mission. Des plans, beaucoup de dialogue et une histoire prometteuse.

Tout le monde parle de Cyberpunk 2077. Tout le monde veut Cyberpunk 2077. Et bien que sur PlayStation 4 et Xbox One, il ait ses défauts, le jeu CD Projekt Red bat un record. Pour l’instant, il a déjà plus de réserves que son petit frère The Witcher 3, l’autre grande œuvre de l’étude.

Bien que de l’action et de nombreux clichés soient vus, Cyberpunk 2077 n’est pas un FPS. C’est plus un RPG à la première personne, avec une histoire intéressante, mais vous devriez toujours revoir les jeux précédents, et beaucoup d’action, de nudité et de violence. Ce que l’on attend d’une société décadente même si en technologie, ils sont bien en avance sur notre temps.

C’est la première mission que vous retrouverez dans le jeu vidéo. Il a tout pour que nous puissions avoir une idée de ce à quoi nous sommes confrontés. Tout se passe après que nous sommes devenus le personnage principal. Nous avons un tutoriel dans lequel nous pouvons faire un portage masculin ou féminin, changer ses cheveux et même certaines parties. Dans Cyberpunk, ils ne se coupent pas, et si une « cuirasse » doit sortir, elle sort. C’est quelque chose que vous verrez dans la vidéo.

Dani est celui qui donne du mal au jeu pour vous apporter l’analyse à 45Secondes.fr. La version que nous analysons est la version PlayStation 4, bien qu’il la joue sur PlayStation 5. Avez-vous des améliorations? Eh bien, pour l’instant, la seule version qui a une amélioration est la Xbox Series X. La même chose dans le futur avec un correctif, si le CD Project Red n’est pas très occupé avec des bogues, ils en publient un et vous pouvez mettre à jour la version de PS5.

N’oubliez pas que ce jeu et bien d’autres peuvent être vus sur notre chaîne 45Secondes.fr sur Youtube. Donnez la cloche au moment de l’inscription pour que vous soyez averti d’une nouvelle vidéo 😉