Halloween tue le camée original de l’acteur Michael Myers, Nick Castle

Il ne semble pas qu’aucun des acteurs originaux de Michael Myers n’ait atteint le grand écran pour une apparition dans Halloween tue. Le mois dernier, la suite d’horreur tant attendue a finalement été lancée dans les cinémas et sur Peacock, mais avec une réponse mitigée des fans. Il reprend d’où 2018 Halloween interrompu en continuant l’histoire de cette même nuit avec Michael Myers reprenant sa tuerie à Haddonfield la nuit d’Halloween.

Longtemps Halloween les fans reconnaîtront plusieurs acteurs familiers dans Halloween tue qui ont repris leurs rôles du film original. Un acteur de ce premier Halloween qui a également eu un caméo spécial a fini par avoir sa scène abandonnée, supprimant la place de la coupe théâtrale du film. Nous parlons de Nick Castle, l’homme qui portait le masque sous le nom de « The Shape » dans ce premier film sorti en 1978.

Cette nouvelle découle d’un épisode de La chose à deux têtes podcast avec les animateurs Sean Clark et Christopher Nelson détaillant la scène. Selon Clark, Château de Nick a été présenté dans Halloween tue sous le masque pendant un bref instant, mais il n’a pas atteint le montage final. La bonne nouvelle est que la scène devrait être disponible sur la version DVD ou Blu-ray de Halloween tue. Clark décrit la scène comme « une photo de POV depuis le drone entrant dans la salle de bain et vous voyez son reflet dans le miroir ».

Dans la version théâtrale, il y a une scène où Michael Myers attaque la maison d’un voisin après s’être échappé de l’incendie de la maison de Laurie Strode. Le couple marié à l’intérieur sait que quelque chose ne va pas lorsqu’un drone qu’ils utilisent leur est renvoyé depuis une autre pièce. Il y avait apparemment un extrait de la réflexion de Michael au cours de cette scène que le réalisateur David Gordon Green ne devait pas penser qu’il convenait au film, donc le camée de Castle devait disparaître.

Il est fort possible que Nick Castle soit l’un des deux les acteurs originaux de Michael Myers seront supprimés Halloween tue. Il y avait des rumeurs de Tony Moran, qui joue le Michael Myers démasqué dans Halloween, pour avoir son visage en vedette pour un caméo dans Halloween tue pour une scène de démasquage de flashback. Cela ne se produit pas dans la coupe finale, ce qui a conduit à notre propre spéculation selon laquelle le camée de Moran a été supprimé en raison de la controverse entourant l’acteur.

James Jude Courtney est l’homme sous le masque dans Halloween tue, revenant du rôle qu’il a joué dans les années 2018 Halloween. Castle a eu une apparition dans ce film, apparaissant pour un seul coup lorsque Laurie regarde Michael à travers une fenêtre. C’est une déception son moment de Halloween tue était nul, mais beaucoup Halloween les fans voudront voir les séquences supplémentaires lorsque le film sortira en vidéo personnelle, nous verrons donc le moment assez tôt.

Halloween tue joue actuellement dans les théâtres et en streaming sur Peacock. Malgré la stratégie de sortie du jour et de la date, le film a été un succès, se produisant bien au box-office et tirant de gros chiffres sur le service de streaming. Tout cela mènera à la fin de la trilogie l’année prochaine avec Halloween se termine.

Sujets: Halloween, Halloween Kills