Halloween tue doit être vu dans un théâtre, déclare l’actrice Andi Matichak

Les fans de cinéma espéraient que 2021 serait l’année où de nombreux films très retardés pourraient enfin sortir en salles. Bien qu’il semble qu’une autre vague de retards se profile à l’horizon, les fans d’horreur espèrent le prochain Halloween tue sera en mesure de respecter son calendrier de diffusion d’octobre. Dans une interview avec Halloween tue actrice Andi Matichak, qui incarne la petite-fille de Laurie Strode, Allyson, Matichak a expliqué pourquoi le film méritait d’être vu sur grand écran plutôt qu’en streaming VOD.

« Je n’ai pas vu le film dans son intégralité, [director] De David [Gordon Green] m’a montré des clips et des séquences de choses, mais je n’ai pas vu le film complet et tout ce que j’ai vu était une partition temporaire, donc je ne sais pas si [composer John] Carpenter est terminé. Ce qui, pour être juste, je ne veux pas. Pour le voir dans un théâtre, j’espère que nous pouvons le voir dans un théâtre, avec juste le [big] le son va être épique. Je n’étais pas si déçu [about the delay], si je veux être honnête, et la raison en est que j’aimerais vraiment que nous puissions le voir dans un théâtre et, en octobre dernier, nous ne pourrions pas le faire. J’aurais été plus bien si c’était [the 2018 Halloween] et cela devait passer en VOD, d’accord, c’est toujours une énorme déception, mais ce type d’échelle d’un film est au moins correct sur votre écran d’accueil. Tue mérite d’être dans un théâtre. «

2018 Halloween a vu le tueur en série Michael Myers revenir pour se venger de la seule victime qui lui a échappé, Laurie Strode. Cette fois, cependant, Laurie est prête pour Michael et, avec l’aide de sa famille, parvient à piéger et à brûler le tueur surnaturel dans le sol.

Bien sûr, Michael étant Michael, il a réussi à survivre au piège, et Halloween tue le verra une fois de plus s’en prendre à Laurie. Cette fois, cependant, Michael devra affronter non seulement la famille de Laurie, mais toute leur ville. Donc, l’échelle du film va évidemment augmenter avec le nombre de nouveaux personnages impliqués dans l’histoire. Dans une précédente interview, le réalisateur du film David Gordon Green avait expliqué que Halloween tue va être la partie centrale bourrée d’action d’une trilogie qui finira par culminer avec Halloween Ends.

« Quand nous avons fait le dernier, nous voulions trouver un moyen pour quelqu’un qui n’a jamais vu l’original de se mettre au courant de l’histoire. Mais celui-ci passe directement à l’action. C’est très agressif. C’est plus efficace. Nous le voulions. être un milieu explosif avant que les choses ne redeviennent rationalisées et personnelles. «

Réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Danny McBride, Paul Brad Logan et Chris Bernier, Halloween tue met en vedette un casting principal composé de Jamie Lee Curtis, Matichak et Judy Greer. Le film arrive en salles le 15 octobre 2021.

Sujets: Halloween Kills, Halloween