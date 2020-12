Halloween tue a 10 fois plus de victimes, obtient la cote R pour la violence sanglante et les images grisantes

Halloween tue ne sera pas pour les âmes sensibles car la suite d’horreur à venir a été officiellement notée R. La nouvelle n’est pas vraiment un choc, car elle est en corrélation avec les récents commentaires du réalisateur David Gordon Green selon lesquels la suite aurait « deux fois plus trilles « et » dix fois les victimes « par rapport au film de 2018. Selon l’AMP, la cote R a été attribuée à Halloween tue basé sur ses représentations de «violence sanglante forte partout, images macabres, langage et usage de drogue».

Pour Halloween tue, Green réalise en utilisant un scénario co-écrit par Green, Danny McBride et Scott Teems. Il sert de suite directe à 2018 Halloween avec Jamie Lee Curtis reprenant son rôle de Laurie Strode. Après avoir survécu de peu à un autre massacre à Haddonfield, Laurie sera obligée de faire face à nouveau à son ennemi de toujours lorsqu’elle apprendra que Michael Myers est toujours en vie. Compte tenu de la cote R, on peut supposer que Halloween tue va gagner son nom avec un contenu plus horrible.

Judy Greer et Andi Matichak sont également de retour pour la suite en tant que fille et petite-fille de Laurie. La suite ramène plusieurs acteurs de l’original Halloween film ainsi que Kyle Richards comme Lindsey Wallace, Robert Longstreet comme Lonnie Elam, Nancy Stephens comme Marion Chambers et Charles Cyphers comme Leigh Brackett. Anthony Michael Hall jouera une version plus ancienne de Tommy Doyle, le jeune garçon joué par Brian Andrews dans le film original. James Jude Courtney partagera également le rôle de Michael Myers avec l’acteur original Nick Castle.

Halloween tue verra les habitants de Haddonfield former une foule pour s’occuper de leur problème Michael Myers quand les gens se rendront compte que «le boogeyman» est toujours en liberté. Rien d’autre n’a encore été révélé sur l’intrigue, mais une bande-annonce publiée en octobre a fourni un aperçu de ce à quoi s’attendre. Même avec un grand groupe de justiciers armés à sa recherche, il semble évident d’après le teaser que Michael est encore plus dangereux qu’il ne l’était dans le film de 2018. Bien qu’il soit excitant de voir revenir autant de favoris des fans, c’est aussi inquiétant dans le sens où l’un d’entre eux (ou peut-être tous) pourrait être tué.

« Je ne peux vraiment rien dire à ce sujet, mais je suis vraiment excité », nous a dit le scénariste Scott Teems en avril. «J’en ai vu une première version il y a quelques semaines, et je suis un peu partial, mais mon instinct dit que les gens comme le dernier seront très excités par celui-ci. C’est comme le premier sur les stéroïdes, je suppose . C’est vraiment la version la plus grosse, la plus méchante et la plus méchante de la première. «

Halloween tue La sortie est prévue pour le 15 octobre 2021. Auparavant, le film devait sortir en octobre avant d’être repoussé à l’année prochaine. Il s’est avéré être une attente plutôt difficile pour les fans d’horreur qui ont apprécié le film précédent, mais espérons simplement que l’attente en vaudra la peine. Vous pouvez afficher la page d’informations sur les notes Halloween tue sur FilmRatings.com.

Sujets: Halloween Kills, Halloween