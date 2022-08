Halloween se termine pour sortir sur Peacock et dans les salles le même jour

Jamie Lee Curtis est apparu dans une vidéo aujourd’hui pour annoncer que Halloween se termine suivra la même stratégie de publication que Halloween tue le film étant sorti sur Peacock le même jour qu’il arrive dans les salles. Après avoir joué Laurie Strode pendant quatre décennies, Curtis jouera le personnage une dernière fois dans le film, qui mettra à nouveau fin à l’histoire Michael Myers vs Strode sous la direction de David Gordon Green.

Halloween se termine est l’aboutissement de la nouvelle trilogie débutée en 2018 avec Halloweenune suite directe aux événements du film original de John Carpenter de 1978, et a continué l’année dernière avec Halloween tue. Les nouveaux films ont essentiellement créé une chronologie alternative qui ne tenait pas compte de tous les précédents Halloween suites, et a formé une chronologie alternative dans laquelle Michael et Laurie ne sont pas liés.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans la vidéo, Curtis a expliqué la raison de la stratégie de sortie, commentant que le succès de la double sortie pendant la pandémie de Covid est en partie la raison pour laquelle ils ont décidé de sortir le film sur Peacock le même jour qu’il ouvre dans les salles. Dit-elle:

« Donc, vous savez tous que j’ai joué Laurie Strode pendant plus de quatre décennies et pendant ce temps, elle a été harcelée sans relâche par Michael Myers. Eh bien, tout se termine cet Halloween et je suis très fier de notre dernier film, Halloween Ends et de la façon dont il amène cette saga à une conclusion appropriée et j’ai hâte que les gens aient la chance de le voir. L’année dernière, lorsque nous avons sorti Halloween Kills, nous étions au cœur de la crise de Covid, nous avons donc rendu ce film disponible dans les cinémas et les maisons en même temps. Nous avons découvert qu’il y a des gens qui veulent aller au théâtre et crier à tue-tête et d’autres qui veulent rester à la maison et crier à tue-tête. Mais ce que nous savions, c’est que les gens regardaient et nous avons obtenu d’excellents résultats à la fois au box-office et en streaming. Cette année, nous voulons nous assurer qu’autant de personnes que possible puissent voir Halloween Ends avant Halloween, nous avons donc décidé d’offrir à nouveau ce même cadeau aux fans. Donc à partir du 14 octobre, vous pouvez aller au théâtre pour voir Laurie et Michael s’affronter pour la dernière fois, ou vous pouvez le regarder chez vous sur Peacock.

Jamie Lee Curtis est reconnaissant pour le soutien apporté par les fans d’Halloween

Vers la fin de la vidéo, Curtis a remercié les fans qui sont restés avec la franchise pendant tant d’années, et a réitéré que toute la raison pour laquelle les nouveaux films existent est due à l’amour que les fans ont montré pour le Halloween série. Elle a continué:

« Cela a été l’honneur de ma vie de jouer Laurie Strode, et peu importe la façon dont vous regardez ce dernier chapitre, j’espère que vous rassemblerez les gens et que vous crierez, applaudirez et retiendrez votre souffle jusqu’à la fin. Parce que nous avons créé ceci pour vous et je vous remercie pour vos années de soutien, et à quel point vous vous souciez de cette histoire et de moi, votre dernière fille. Alors je vous verrai bientôt, restez en sécurité. Et joyeux Halloween à tous.

Halloween se termine arrive dans les salles et sur Peacock le 14 octobre pour apporter le Halloween saga à une conclusion… pour l’instant.