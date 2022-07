Halloween se termine : le tournage du dernier plan était « cathartique » pour Jamie Lee Curtis

Cet automne verra la sortie de la suite d’horreur Halloween se termineet comme il n’y a pas de plans pour le moment pour des films de suivi, il y a de fortes chances que ce soit la dernière fois que nous verrons Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. Ce fut tout un voyage pour Curtis dans le rôle de Laurie, le personnage préféré des fans qui a servi de « dernière fille » pour l’original. Halloween films. Après être rentré dans Halloween : H20 et Résurrection d’HalloweenCurtis est revenu pour une nouvelle Halloween trilogie développée à Blumhouse.

Cette série de films, culminant avec Halloween se termine, a été écrit comme la fin d’une histoire. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura plus Halloween films en dehors de Blumhouse, car un redémarrage semble inévitable, mais Halloween se termine mettra un terme à la longue saga de Laurie Strode contre Michael Myers. Dans une nouvelle interview avec Salon, Curtis a décrit ce que cela faisait de tourner sa dernière scène en tant que Laurie, le rôle qu’elle avait joué pour la première fois il y a plus de quatre décennies.

« Je viens de le terminer, vous savez ? Il y a à peine trois semaines, j’ai terminé le tournage du dernier plan de Laurie Strode. C’était profondément émouvant et cathartique. »

Quand on a expliqué à Curtis à quel point les fans d’horreur l’aimaient en tant que Laurie, en partie à cause de la façon dont ils avaient pu la voir en tant que dernière fille grandir pour devenir une dernière femme, Curtis a eu cette réponse.

« Tout ce que vous venez de dire est ce qui se passe. Je veux dire, quand vous l’appelez une dernière fille – je n’ai jamais vraiment compris à quel point ce nom était important jusqu’à ce que je fasse ce dernier film. Et maintenant je le comprends vraiment. Et je pense que vous serez très heureux. »

Halloween Ends culmine la querelle entre Laurie et Michael

Boussole internationale

Le producteur Jason Blum a également taquiné une fin satisfaisante du Blumhouse Halloween trilogie. Il a récemment expliqué dans une interview de Screen Rant qu’il avait vu une coupe du film et qu’il était assez impressionné par le résultat. Le producteur a répété que ce serait le dernier Halloween film à faire à Blumhouse et qu’il est ravi de le sortir pour que les fans d’horreur le voient en octobre, juste à temps pour la saison des vacances d’Halloween de cette année.

« Je l’ai fait. Je l’ai vu il y a environ deux semaines. C’est très bien. Je suis très excité. Nous avons quelques petites choses à régler et à terminer, mais je suis très excité pour notre dernier film d’Halloween. »

David Gordon Green réalise Halloween se termine en utilisant un scénario co-écrit avec Paul Brad Logan, Chris Bernier et Danny McBride. Avec Curtis, le film met en vedette Andi Matichak, Will Patton, Kyle Richards, Omar Dorsey et James Jude Courtney. Une bande-annonce n’a pas encore été publiée et les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés, bien que nous sachions que les choses reprennent après la fin de Halloween tue qui avait vu Michael massacrer la moitié de la ville de Haddonfield.

Halloween se termine devrait sortir dans les salles de cinéma le 14 octobre 2022.