Halloween se termine: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons

Halloween ouvert à un accueil chaleureux de la part des critiques et des téléspectateurs, enregistrant plus de 159 millions de dollars de recettes au box-office américain. Il a été rapidement annoncé que deux suites – toutes deux mettant également en vedette Jamie Lee Curtis – étaient éclairées au vert, dont la première est actuellement en salles. Malgré des avis mitigés, Halloween tue a gagné 50 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture aux États-Unis

Le troisième volet à venir, Halloween se termine, est toujours en cours et devrait entrer en production bientôt. Compte tenu du titre, il servira très probablement de conclusion à la trilogie de renaissance qui a été produite par John Carpenter et co-écrite par Danny McBride. Mais regardons de plus près tout ce que nous savons jusqu’à présent, y compris les nouvelles des versements potentiels par le studio par la suite. Avertissement: Halloween tue spoilers ci-dessous !

Quand sortira-t-il en salles ?

Halloween se termine devrait sortir en salles le 14 octobre de l’année prochaine. Le mois dernier, son prédécesseur Halloween tue a également été rendu disponible simultanément sur le service de streaming Peacock, mais il n’est pas confirmé si ce sera le cas pour le prochain film de Michael Myers. Et comme le tournage n’a pas encore commencé, nous n’avons pas encore de bande-annonce pour le moment.

Le premier teaser pour le COVID-retardé Halloween tue est sorti un an avant la sortie initialement prévue du film le 16 octobre 2020. Mais depuis la production de Halloween se termine durera très probablement les 12 semaines standard, nous ne verrons peut-être pas le premier regard avant la mi-2022.

Quels membres de la distribution reviennent ?

Curtis a joué Halloween protagoniste Laurie Strode pendant plus de 40 ans, remontant au classique de l’horreur original de 1978. « C’est le meilleur travail que j’aurai jamais », a-t-elle déclaré à Variety en 2018. « Ma nécrologie va lire ‘Halloween Actrice morte.’ Je le sais, je respecte cela et je suis éternellement reconnaissant d’avoir fait partie des films. »

Mais la fin du tour de Curtis en tant que baby-sitter bien-aimée pourrait être en vue. « Je dirais, compte tenu de ce que je sais du prochain film, je pense que ce sera la dernière fois que je la jouerai », a-t-elle déclaré au magazine Total Film au cours de l’été.

Une liste de distribution officielle pour Halloween se termine n’a pas encore été publié. Pourtant, Jamie Lee Curtis a exprimé son enthousiasme pour le scénario terminé, il ne fait donc aucun doute que les personnages de Laurie et sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) seront de retour pour plus de chaos. Après avoir assisté aux derniers moments tragiques de Halloween tue, il n’est pas clair si Judy Greer reviendra pour de nouvelles scènes. Les deux derniers versements ont présenté des séquences de flashback, il est donc possible que Greer revienne en tant que Karen à ce titre.

James Jude Courtney, qui a joué Myers dans les deux derniers films, reprendra sûrement son rôle dans le dernier volet, tout comme l’adjoint Hawkins de Will Patton. Nick Castle, le « Shape » original du classique de 1978, s’est avéré pour les deux derniers films et pourrait également revenir pour plus. Son apparence révélatrice dans Halloween tue, cependant, a malheureusement été abandonné pour la sortie en salles, mais nous sommes impatients de vérifier la sortie du DVD pour voir si le moment est inclus en tant que matériel bonus.

De quoi ça parle?

Dans Halloween tue, nous reprenons là où le film 2018 de Green s’arrête. Et ne le sauriez-vous pas, Michael Myers est toujours vivant ! Aucun synopsis officiel n’a été dévoilé pour Halloween se termine, mais on dit que c’est un film « beaucoup plus contenu » que son prédécesseur, selon le producteur Malek Akkad.

Pendant ce temps, Green suggère Halloween se termine sera un départ de ce qui est venu avant. « Je me fiance en faisant quelque chose de différent », a-t-il déclaré Film total au cours de l’été. « Si je devais juste être répétitif, je laisserais les rênes à quelqu’un d’autre. Lorsque vous avez cette opportunité au sein d’une franchise établie, c’est vraiment amusant de réfléchir à la façon dont vous pouvez montrer des tons et des perspectives différents et évoluer. «

Curtis a déclaré que le script peut provoquer des réactions de division. « [Green] a fait allusion au troisième, qui va choquer les gens », a-t-elle récemment déclaré à The Illuminerdi. « Cela va mettre les gens très en colère. Cela va stimuler les gens. Les gens vont être agités par ça. Et c’est une belle façon de terminer cette trilogie. »

Green suggère également que certains éléments du monde réel seront inclus dans Halloween se termine, comme le coronavirus. « Là où nous laissons ces personnages à Halloween 2018, le monde est un endroit différent », a-t-il déclaré à Uproxx. « Donc, non seulement leur monde immédiat est-il affecté par ce traumatisme, ils ont le temps de traiter ce traumatisme – et c’est un événement traumatisant spécifique et immédiat dans la communauté de Haddonfield. Mais ils ont également eu une pandémie mondiale et une politique particulière et un autre million des choses qui ont bouleversé leur monde. »

Qui dirige ce prochain versement ?

Green sera de retour en tant que réalisateur et a co-écrit le scénario avec Danny McBride, poursuivant leur partenariat des deux derniers versements. Une contribution supplémentaire à l’histoire vient de Paul Brad Logan et Chris Bernier. Carpenter devrait également contribuer à un autre score effrayant pour Halloween se termine ainsi que des produits exécutifs.

Quand commence-t-il à tirer ?

James Jude Courtney a confirmé lors d’un panel à Week-end Flashback à Chicago que Halloween se termine commence le tournage en janvier 2022, selon Screenrant. Le tournage à partir de janvier donne à Blumhouse et Universal moins de temps de post-production qu’ils n’en avaient sur Halloween tue, mais ils devraient encore avoir beaucoup de temps avant Halloween se termine sort en octobre prochain.

Plus de Boogie Man fait peur au-delà Halloween se termine?

Alors que tous les signes mènent à Halloween se termine « finissant » la franchise une fois pour toutes, le producteur Jason Blum a fait des remarques intrigantes à comicbook.com : « Nous avons fait un arrangement pour trois films. Nous avons eu un mariage de trois images avec Michael Myers, j’adorerais le prolonger. Si Malek [Akkad] nous aimerions, j’aimerais le prolonger, mais nous sommes très occupés à faire en sorte que le troisième film soit spectaculaire parce que c’est notre travail immédiat et s’il va au-delà, je serais ravi. Mais il n’est actuellement pas prévu que nous soyons impliqués après ce troisième film. »

N’oubliez pas de vérifier pour plus d’informations sur Halloween se termine et au-delà!