Halloween : les meilleurs déguisements de personnages de films

CINÉMA

Pas seulement les séries Netflix ! Voici quelques personnages Disney + et HBO Max dont vous pouvez imiter les costumes classiques.

©IMDBJoker, l’un des costumes idéaux pour Halloween.

Halloween est presque là! Lundi prochain, le 31 octobre, le célèbre Nuit d’Halloween. Comme d’habitude, c’est une journée idéale pour profiter des films d’horreur, ainsi que pour sortir et faire la fête entre amis avec les meilleurs costumes. Ils ne doivent pas nécessairement faire peur ! Et vous pouvez également copier ceux vestiaires du cinéma totalement inoubliables et faciles à imiter.

Si votre préférence est sérieensuite Netflix Ce sera votre endroit idéal pour trouver l’inspiration. Chacune de ses fictions se distingue par des éléments qui rendent leurs personnages uniques. Quelques exemples pourraient être Eleven de choses étrangesBerlin de Le vol d’argent ou une robe ou un costume vintage dans le meilleur style Bridgerton. Maintenant, si les films sont votre truc, voici 3 costumes que vous pouvez rechercher pour Halloween.

+ 3 costumes de cinéma pour Halloween

3. Veuve noire

Dans 2021le moment le plus attendu par les fans de Studios Marvel: la sortie du film solo de Veuve noire (Disney+).. Dans Spoiler, on vous propose de revoir le film de Cate Shortlandpuisque le caractère de Scarlett Johansson porte quelques costumes. Cependant, vous pouvez opter pour la garde-robe classique de Natacha Romanoff: noir, serré et avec ses cheveux roux incomparables.

2. farceur

Un classique qui peut être facilement inversé : joker. Dans 2019, Todd Phillips réalisé le film qui présente l’histoire de la vie de Arthur Fleckle clown joué magnifiquement par joaquin phénix. Alors que les costumes de super-héros peuvent parfois être difficiles à imiter car ils nécessitent plus de déploiement, dans le cas de ce méchant, il suffit de reproduire son maquillage emblématique, de teindre temporairement ses cheveux et de rechercher une tenue similaire dans les tons de rouge et d’orange. Vous pouvez regarder le film sur hbo max chercher plus de références!

1. Le milieu de l’été

Aussi dans 2019a créé un film inoubliable de Ari Aster. Protagonisée par Florence Pougil s’agit de milieu de l’été. Bien que vous puissiez le voir dans Netflix Pour trouver votre costume parfait pour Halloween, voici une petite aide : dans une scène, le personnage principal porte une robe blanche avec quelques broderies bleues et une couronne de fleurs de toutes les couleurs. De plus, elle porte ses cheveux tressés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂