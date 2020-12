Halloween Kills va continuer la série de badass de Karen Strode promet Judy Greer

Introduit en 2018 Halloween, Karen Strode de Judy Greer passe la majeure partie du film à essayer de se distancer de sa mère condamnée, Laurie, et à agir généralement comme une victime typique de slasher. Bien sûr, tout cela change en Halloween derniers instants, lorsque Karen met enfin ses années d’entraînement à bon escient, maniant un fusil et abattant Michael Myers d’un coup critique afin de le vaincre apparemment, Greer espère qu’il y aura beaucoup de Karen plus capable et plus dur à cuire dans le suite à venir, Halloween tue.

« Je ne savais même pas qu’elle était si dure à cuire, c’était une nouvelle prise de vue. J’étais comme, ‘Euh, j’adore ça!' »

Mettant de côté le fait que ce moment agréable pour la foule était une nouvelle prise de vue, Judy Greer clairement apprécié cet arc pour le personnage autant que pour le public, et lorsqu’on lui a demandé si le public aurait la possibilité de voir plus de cette version de Karen lorsque la suite arrivera enfin sur les écrans, l’actrice a confirmé avec insistance: « Ouais, bien sûr! »

Le redémarrage / la suite du Halloween franchise, 2018 Halloween, a été réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Jeff Fradley et Danny McBride. Ramener Jamie Lee Curtis en tant que tout premier protagoniste du film, Laurie Strode, Halloween reprend avec une Laurie post-traumatique alors qu’elle se prépare à affronter le tueur en série masqué Michael Myers lors d’une ultime confrontation le soir d’Halloween. S’échappant de la captivité quarante ans après sa première frénésie meurtrière, Laurie doit affronter ses pires craintes et mettre fin à son règne de terreur.

Nick Castle revient également jouer le rôle de Michael Myers aux côtés de Curtis, avec le casting de soutien composé de James Jude Courtney, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton et Virginia Gardner. Halloween a rajeuni avec succès la franchise avec cette suite héritée, avec deux autres films rapidement éclairés, Halloween tue et Halloween se termine, dans le but de mettre fin à la longue série d’horreur.

Jamie Lee Curtis a récemment discuté de l’intrigue générale de Halloween tue, disant que le film sera pertinent pour le monde moderne et abordera même certains problèmes en cours, l’actrice l’appelant même un chef-d’œuvre.

«Ce que nous voyions dans tout le pays du pouvoir, de la rage des voix, de grands groupes de personnes qui se rassemblent furieux face à l’ensemble des circonstances, c’est ça le film», a-t-elle révélé. « Le film parle d’une foule. Et donc c’est très intéressant parce qu’il prend ce qui se passe lorsqu’un traumatisme infecte une communauté entière. Et nous le voyons partout avec le mouvement Black Lives Matter. Nous le voyons en action et ‘Halloween Tue assez bizarrement, concordant avec cela, a continué, c’était écrit avant que cela ne se produise, mais alors bien sûr, alors quand vous le voyez, c’est un groupe de personnes bouillonnantes qui se déplacent à travers l’histoire comme un grand groupe en colère, c’est vraiment, vraiment , vraiment intense. C’est un chef-d’œuvre. «

Halloween tue devait initialement sortir en salles en octobre dernier, mais a malheureusement été retardé en raison de la situation mondiale actuelle. Halloween tue est désormais prévue pour le 15 octobre 2021 avec Halloween se termine devrait suivre un an plus tard, le 14 octobre 2022. Cela nous vient de Too Fab.

Sujets: Halloween Kills, Halloween