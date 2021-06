Halloween Kills Trailer #2 arrive et révèle l’évasion sanglante de Michael Myers

Une nouvelle bande-annonce est sortie pour Halloween tue. Réalisé par David Gordon Green, le nouveau film fait directement suite à celui de 2018 Halloween avec Michael Myers retournant à Haddonfield pour une autre tuerie sanglante. Le film est l’une des sorties les plus attendues de l’année, et avant sa première cet automne, Universal Pictures vient de sortir une autre bande-annonce officielle. Vous pouvez y jeter un œil ci-dessous.

La bande-annonce révèle de nouvelles images, telles que la manière exacte dont Michael a réussi à s’échapper de la maison en feu à la fin d’Halloween (2018)}. Il ne perd pas non plus de temps à accumuler immédiatement le nombre de corps pour la suite, et la bande-annonce présente certaines des nouvelles tueries brutales que nous verrons de Michael dans le film. Il y a même des apparitions de la Halloween III : la saison de la sorcière masques, taquiner les œufs de Pâques Halloween les fans peuvent surveiller.

Jamie Lee Curtis revient dans Halloween tue, avec Laurie Strode ayant survécu aux événements du film de 2018. Judy Greer et Andi Matichak sont également de retour en tant que fille et petite-fille de Laurie, respectivement. James Jude Courtney revient dans le rôle de Michael Myers avec l’acteur original Nick Castle partageant le rôle d’un caméo. Will Patton est également de retour en tant qu’adjoint Frank Hawkins.

Pendant ce temps, un grand nombre d’acteurs de retour présentés dans l’original Halloween à partir de 1978 reprendront leurs rôles. Cela inclut Kyle Richards dans le rôle de Lindsey Wallace, Robert Longstreet dans le rôle de Lonnie Elam, Nancy Stephens dans le rôle de Marion Chambers et Charles Cyphers dans le rôle de Leigh Brackett. Tommy Doyle, le jeune garçon joué par Brian Andrews dans le premier Halloween, sera joué par Anthony Michael Hall dans le nouveau film.

David Gordon Green dirige la suite après avoir dirigé le volet précédent. Le scénario a été écrit par Green, Danny McBride et Scott Teems. John Carpenter, qui a dirigé l’original Halloween, a fourni la musique avec son fils Cody Carpenter et Daniel Davies. Jason Blum, Malek Akkad et Bill Block ont ​​produit.

À l’origine, Halloween tue devait sortir l’année dernière, mais comme nous le savons tous, la pandémie a tout changé. Plutôt que d’opter pour une version en streaming, la décision a été prise de retarder d’un an la suite attendue de slasher afin de préserver au mieux l’expérience des fans en la captant sur grand écran. Compte tenu de ce que nous avons entendu à propos du film de John Carpenter, il semble que cela pourrait être Michael Myers à son plus vicieux, et le sentiment de vivre cette marque de terreur dans les théâtres est quelque chose qui ne peut pas être remplacé.

« Holy Toledo ! C’est le film slasher ultime. C’est Halloween sous stéroïdes. C’est génial », a déclaré Carpenter à NME en février. « [Is it gory?] Le soleil se lève-t-il ? Ouais, c’est gore d’accord… le producteur et propriétaire de la franchise Halloween, Malek Akkad, dit que c’est le deuxième meilleur juste après le premier. Donc ça vient de lui. Je pense que c’est un film slasher bouleversant. Nous n’en avons pas eu depuis longtemps. »

Halloween tue devrait maintenant sortir le 15 octobre 2021. Les fans peuvent également s’attendre à la sortie de la prochaine suite l’année prochaine, Halloween se termine, lors de sa première le 14 octobre 2022.

Sujets : Tue d’Halloween