Halloween Kills Team décompose l’évolution de Laurie Strode et ce qui va suivre

Halloween tue a récemment reçu sa première au Festival du film de Venise, et avec les premières critiques du film, le réalisateur David Gordon Green et Jamie Lee Curtis a participé à un panel pour discuter de la façon dont la nouvelle vision de la Halloween la franchise est née, comment la dernière partie de la trilogie est prête à démarrer la production et comment Curtis se sent après avoir joué le personnage de Laurie Strode pendant plus de quarante ans. En 2018, Halloween a rapporté plus de 250 millions de dollars dans le monde et a veillé à ce que la trilogie imaginée par Green ait le feu vert.

En donnant le coup d’envoi du panel, Green a été interrogé sur la raison pour laquelle la franchise avait repris vie et a déclaré qu’en ce qui le concernait, « l’objectif immédiat en 2018 était de faire quelque chose qui, s’il ne se connectait pour aucune raison, cela ressemblerait à son propre film contenu… Suite au succès, nous étions très heureux de pouvoir activer le deuxième chapitre. » Ce deuxième chapitre est Halloween tue et vient avec le déjà préparé Halloween se termine qu’il a décrit comme étant » notre version de la méditation et de la résolution « . Curtis a révélé qu’elle avait lu le script du dernier chapitre de la trilogie alors qu’elle s’envolait pour Venise et qu’elle « n’avait pas dormi » la nuit suivante.

Curtis était plein d’éloges pour la direction de Green avec la franchise, et venant de quelqu’un que beaucoup, y compris le réalisateur original John Carpenter, considéreraient comme faisant partie intégrante de la franchise comme Michael Myers, alors cela signifie quelque chose. Elle a déclaré au panel: « La chose la plus excitante pour être un acteur dans le même rôle pendant 43 ans, c’est que nous avons tous changé, nous sommes battus et meurtris et nous grandissons … En fin de compte, nous disons que nous sommes tous humains et vous vous rapportez à Laurie parce que vous êtes aussi blessé et que vous vous battez contre les démons. »

Elle a poursuivi: « Je pense que ce que David a fait, en particulier avec le film de 2018, était d’explorer quelque chose de plus profond. Nous sommes des acteurs, donc plus vous voulez que nous allions en profondeur, plus nous irons en profondeur, mais c’était aussi prémonitoire ce que David et compagnie ont compris : nous étions sur le point d’assister à une vague de femmes comprenant leur propre traumatisme et l’exprimant. La collision entre la réalité de la vie et la réalité de la vie de Laurie… s’est produite d’une manière assez profonde. Nous voyons partout dans le monde, la communauté collective fait rage contre la machine… Le prochain film amplifie cette pensée sur une note existentielle au nième degré. Nous sommes un monde divisé, aux États-Unis, nous sommes un pays divisé. Le mal est semblant gagner un peu, cela ne veut pas dire que cela arrivera toujours, mais le mal a gagné plusieurs fois à travers l’histoire… Ce que David a créé dans ces trois films sera en grande partie une vision de cette époque dans laquelle nous vivons. «

La nouvelle version de Halloween a réussi à capturer le cœur et l’âme de l’original de John Carpenter, et il semble Halloween tue est sur le point de porter un autre coup paralysant lors de sa sortie générale le 14 octobre. Cette nouvelle provient de Yahoo!

