Halloween Kills Star taquine les représailles vicieuses de Michael Myers contre Haddonfield

2018 Halloween a donné une nouvelle vie à la franchise emblématique de slasher centrée sur le tueur en série nommé Michael Myers. Maintenant, la suite à venir, Halloween tue, montrera les conséquences de la dernière rencontre de Laurie Strode avec Michael, dans laquelle Laurie, avec l’aide de sa fille Karen et de sa petite-fille Allyson, a enfermé le tueur dans le sous-sol de leur maison et l’a brûlé au sol. Selon Andi Matichak, qui joue Allyson, les transgressions de Laurie ont rendu Michael très en colère Halloween tue. Voici ce qu’elle avait à dire dans une nouvelle interview qui nous est parvenue de Bloody Disgusting.

« C’est … un film dont je pense que les fans seront très heureux. C’est grand, et c’est mauvais, et c’est méchant. Et nous voyons Michael … Je pense que Laurie, Allyson et Karen l’ont un peu énervé , en l’enfermant dans le sous-sol, parce que ses représailles sont au niveau suivant. «

Ce n’est jamais une bonne idée de faire chier un méchant, surtout si ce méchant se trouve être un tueur en série immortel et impitoyable avec une vendetta personnelle contre votre famille. Heureusement, Laurie ne sera pas seule à affronter la colère de Michael cette fois-ci, mais aura le soutien de toute sa ville pour éliminer Michael, menant à une guerre totale. Selon Matichak, la nature épique de cette guerre comme le montre Halloween tue mérite d’être vu sur grand écran.

« Tu sais, bien sûr, c’est décevant, tu veux que le film sorte. Les fans étaient vraiment excités, nous sommes tous ravis de voir le produit fini. Mais en fin de compte, l’une des beautés des films d’horreur c’est le regarder avec la communauté de l’horreur, et le voir dans un théâtre avec l’acoustique – et bien sûr, vous voulez entendre la partition de John Carpenter, dans un théâtre. C’est juste différent. Et il porte un plus grand punch. Ce film en particulier. .. c’est tellement grand, chaotique, vicieux et génial. «

« Cela mérite d’être vu dans un théâtre. Et nous n’avons pas pu le faire l’année dernière. Et c’est juste la triste réalité. Et j’espère que nous sommes en mesure de le faire cette année. Et si nous ne le sommes pas , Je suis sûr qu’il sortira en VOD ou comment ils le font, mais ce sera certainement cette année. Si nous avons le potentiel de voir le film ensemble et de le célébrer correctement et de le voir de la façon dont il mérite d’être vu, alors c’était la bonne décision. «

Compte tenu du succès critique et commercial de 2018 Halloween apprécié, les fans attendent avec impatience le carnage organisé par Michael Myers en Halloween tue. Après cela, la trilogie sera clôturée par une dernière entrée dans la série, Halloween se termine, qui promet de mettre définitivement un terme à la légende de Michael Myers. Au moins jusqu’à ce que le studio décide d’appuyer à nouveau sur le bouton de redémarrage.

Réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Danny McBride, Paul Brad Logan et Chris Bernier, Halloween tue stars Curtis, Andi Matichak et Judy Greer. Le film arrive en salles le 15 octobre.

