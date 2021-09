Halloween Kills sera présenté en première dans les cinémas et sur Peacock en streaming le même jour

Cela ressemble Halloween tue amènera Michael Myers sur grand et petit écrans en octobre. Prévue pour une sortie en salles le 15 octobre, la suite de slasher était initialement prévue pour une première en octobre 2020 avant d’être repoussée d’un an en raison de la pandémie. Au milieu des préoccupations persistantes en matière de sécurité, la décision a été prise de donner Halloween tue une sortie jour et date, et il sera désormais disponible sur Peacock le même jour sans frais supplémentaires.

L’idée de repousser Halloween tue à 2021 était une tentative de préserver l’expérience théâtrale. Donner au film une sortie jour et date donnera toujours aux gens ce choix tout en offrant la possibilité de regarder la suite à la maison. Peut-être que la plupart des fans pourraient convenir que suivre cette voie est toujours mieux que de retarder le film, compte tenu de l’année que les fans ont déjà attendu pour le film. Et nous avons encore Halloween se termine L’année prochaine.

David Gordon Green revient à la réalisation Halloween tue utilisant un scénario co-écrit avec Danny McBride et Scott Teems. Jamie Lee Curtis est également de retour en tête en tant que Laurie Strode, l’ennemi juré de Michael Myers. Judy Greer et Andi Matichak reviennent également en tant que fille de Laurie, Karen et petite-fille Allyson. James Jude Courtney est de retour dans le rôle de Michael, bien que l’acteur original Nick Castle fasse également une apparition sous le masque.

Castle est l’un des nombreux acteurs du premier Halloween film à paraître Halloween tue. Les autres membres de la distribution de retour incluent Kyle Richards dans le rôle de Lindsey Wallace, Nancy Stephens dans le rôle de Marion Chambers, Robert Longstreet dans le rôle de Lonnie Elam et Charles Cyphers dans le rôle de Leigh Brackett. Anthony Michael Hall joue une version plus ancienne de Tommy Doyle, qui a été joué par Brian Andrews dans le film original et Paul Rudd dans le sixième. John Carpenter, qui a réalisé le film original, a déclaré Halloween tue est comme le film slasher ultime sur les stéroïdes.

La ligne de connexion officielle se lit comme suit: « Quelques minutes après que Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite-fille Allyson aient laissé le monstre masqué Michael Myers en cage et brûlant dans le sous-sol de Laurie, Laurie est transportée à l’hôpital avec des blessures mortelles, croyant qu’elle a finalement tué son bourreau de toujours. Mais Lorsque Michael parvient à se libérer du piège de Laurie, son bain de sang rituel reprend. Alors que Laurie combat sa douleur et se prépare à se défendre contre lui, elle incite tout Haddonfield à se soulever contre leur monstre imparable. Les femmes Strode rejoignent un groupe d’autres survivants du premier saccage de Michael qui décide de prendre les choses en main, formant une foule de justiciers qui se lancent dans la traque de Michael, une fois pour toutes. »

Universal a déjà testé les eaux avec la stratégie du jour et de la date sur Peacock. Plus tôt cet été, le studio a créé The Boss Baby : entreprise familiale à la fois dans les cinémas et sur le service de streaming pendant 60 jours. Le film a rapporté plus de 105 millions de dollars au box-office, et compte tenu de la pandémie, c’était bien en deçà du butin tiré par son prédécesseur en 2017. NBCUniversal n’a pas divulgué le nombre de téléspectateurs pour le film sur Peacock.

Halloween tue sortira en salles le 15 octobre. Le même jour, il commencera également à être diffusé sur Peacock sans frais supplémentaires. Lancé en 2020, le streamer appartenant à NBCUniversal coûte 9,99 € par mois avec des publicités et 4,99 € par mois pour son niveau financé par la publicité. Cette nouvelle nous vient de Variety.

