Halloween Kills rassemble le gang dans trois nouveaux clips

La suite du slasher Halloween tue est juste au coin de la rue et il pourrait bien être le film d’horreur le plus attendu au cours des cinq dernières années, sinon plus. Le chemin du sang, de la mort, du meurtre et de la destruction que Micheal Myers a causé au cours des 41 dernières années est devenu une source de colère et de douleur pour tant de gens. Certaines de ces personnes qui ont survécu à sa colère sont prêtes à ce que cela se termine une fois pour toutes.

Avec la sortie du film en salles et le 15 octobre Peacock, nous recevons quelques nouveaux clips de David Gordon Green Halloween tue. Trois clips complets en fait, juste au cas où vous ne pourriez plus attendre. Si vous ne voulez pas gâcher la surprise, méfiez-vous SPOILERS AVANT, à la fois dans les clips et dans notre description ci-dessous.

Dans ce premier clip, on voit une Laurie hospitalisée qui vient d’apprendre que Michael Myers est toujours en vie (encore). Ce qui rend ce clip spécial, c’est que Laurie retrouve Tommy Doyle. Vous vous souvenez de Tommy, n’est-ce pas ? Le jeune enfant qu’elle protégeait dans le classique de John Carpenter au début de la franchise Halloween. Cependant, maintenant, il a grandi et est joué par Anthony Michael Hall. On voit aussi que Lindsey Wallace est de retour dans le deuxième clip, à nouveau interprété par Kyle Richards. Le troisième et dernier clip présente le retour de l’officier Hawkins de Will Patton, que nous pensions tous mort après ce qui s’est passé en Halloween 2018. Mais il ne l’est pas et il est prêt pour un énorme combat. Regardez tous les clips ci-dessous et tenez bon car la ville en a assez et Michael pourrait faire face à une armée.

Si vous vous demandez où et quand le film commence, voici le synopsis officiel de Halloween tue: « La nuit d’Halloween où Michael Myers est revenu n’est pas encore terminée. Quelques minutes après Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sa fille Karen (Judy Greer) et sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) a laissé le monstre masqué Michael Myers en cage et en feu dans le sous-sol de Laurie, Laurie est transportée à l’hôpital avec des blessures mortelles, croyant qu’elle a finalement tué son bourreau de toujours.

« Mais lorsque Michael parvient à se libérer du piège de Laurie, son bain de sang rituel reprend. Alors que Laurie combat sa douleur et se prépare à se défendre contre lui, elle inspire tout Haddonfield à se soulever contre leur monstre imparable. Les femmes Strode rejoignent un groupe de d’autres survivants du premier saccage de Michael qui décident de prendre les choses en main, formant une foule de justiciers qui entreprend de traquer Michael, une fois pour toutes. Le mal meurt ce soir. «

Le casting comprend Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak et Robert Longstreet, avec l’original Halloween l’acteur Charles Cyphers revient en tant que shérif Leigh Brackett.

Avec un film restant dans la saga, nous savons que Michael ne peut pas mourir dans ce film, ou le peut-il ? Qui va-t-il tuer et qui survivra pour la confrontation finale ? Nous n’avons pas longtemps à attendre les réponses, avec la sortie du film le 15 octobre, mais une chose que nous savons, c’est que Michael va détenir la couronne du nombre de morts pendant un certain temps. Il est temps d’aiguiser ces griffes Freddy et Jason, tu ferais mieux de te procurer un nouveau masque de hockey. Parce que jusqu’à présent Halloween appartient à Michael Myers. Les trois clips en avant-première pour Halloween tue venez nous de Bloody Disgusting.

