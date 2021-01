« Halloween Kills » présente plus d’images de Michael Myers

Calice en bois d'olivier

Calice en bois d'olivier de la Terre Sainte, réalisé à la main par les artisans de Béthléem, simple et élégant. Caractéristiques du bois d'olivier:- les veines du bois peuvent se présenter différentes à l'image proposée; la couleur change, du plus clair au plus foncé;- la forme peut subir des changements