« Halloween Kills » prépare sa première en présentant sa bande-annonce finale

Il semble que c’était hier lorsque les producteurs de « Halloween Kills » ont annoncé que sa première serait retardée jusqu’en octobre 2021. En un clin d’œil, l’année est déjà dans sa dernière ligne droite et dans quelques semaines, nous assisterons à la nouvelle frénésie de sang et de violence que le réalisateur David Gordon Green a préparée dans ce nouveau film.

Après avoir lancé le reboot réussi « Halloween » en 2018, qui présente une suite directe au premier opus de la franchise sorti en 1978, Green continue l’histoire dure de Laurie Strode, qui pendant plus de quarante ans se préparait à leur éventuelle confrontation contre Michael Myers, son frère psychotique.

La bande-annonce finale de « Halloween Kills » présente certains des acteurs qui ont participé au film original réalisé par John Carpenter, qui sont désignés comme les « survivants de Michael Myers », ils doivent donc faire face à leurs traumatismes respectifs de cette nuit fatidique des sorcières et affrontez ce tueur impitoyable et mettez fin à son règne de terreur.

Jamie Lee Curtis revient une fois de plus dans son rôle de Laurie Strodde, accompagné de Judy Greer dans le rôle de sa fille Karen et d’Andi Matichak dans celui de sa petite-fille Allyson, avec David Gordon Green reprenant son travail de scénariste et réalisateur. John Carpenter, créateur de la franchise « Halloween », a été producteur exécutif et compositeur de sa bande originale.

Début septembre, John Carpenter a révélé un aperçu de son travail sur « Halloween Kills », qui met en vedette Cody Carpenter, son fils et son collaborateur régulier, l’auteur-compositeur Daniel Davies. La bande originale sortira au format physique (CD et vinyle) via le label Sacred Bones Records, qui assure qu’elle préserve l’esprit présenté dans le premier opus de la franchise.

Avant la première du film au Festival international du film de Venise, un événement au cours duquel il est resté hors compétition, Carpenter n’a pas caché son enthousiasme pour « Halloween Kills », le décrivant comme « le film slasher ultime ». Le film sortira en salles le 15 octobre.