Halloween Kills peut faire ses débuts en streaming, mais John Carpenter pense que ce serait une tragédie

Halloween tue peut ne pas être en mesure d’éviter de façon réaliste une sortie en streaming en octobre, donnant potentiellement aux fans de la franchise d’horreur la chance de regarder le « film ultime slasher » à la maison cette saison d’Halloween. À l’origine, la suite de Slasher devait sortir en salles l’année dernière avant que la pandémie ne repousse la date de sortie en octobre 2021. Avec l’incertitude persistante sur le statut de l’industrie du cinéma, même John Carpenter estime que c’est plus probable qu’improbable. Halloween tue ira en streaming.

Parlant des plans de sortie pour Halloween tue dans une interview avec NME, John Carpenter a été directement demandé si Halloween tue pourrait sortir à la demande en même temps que sa sortie en salles cet automne, et voici ce que le maître de l’horreur avait à dire:

« Sûr. Halloween peuvent être partagés de cette façon parce que les théâtres sont morts. C’est juste la réalité en ce moment. Et c’est une tragédie, mais c’est vrai. Nous devons juste y faire face. Le studio a contacté David [Gordon Green] et moi, et ils nous ont fait repousser le nouveau d’un an dans l’espoir que les choses s’améliorent. Nous espérons donc toujours que ça ira mieux … C’est fait. Nous attendons juste que le monde soit un peu plus sain d’esprit et un peu plus sûr avant de le sortir. «

Bien que ce soit très possible Halloween tue n’obtiendra pas une sortie traditionnelle exclusivement dans les salles de cinéma, ce qui est important, c’est que les fans apprécient le film, qu’ils le regardent sur grand écran ou dans leur propre salon. Bien que Carpenter ne puisse divulguer aucun détail précis sur ce à quoi s’attendre du film, il promet un film « sanglant » avec un Michael Myers qui est plus meurtrier que jamais. Comme l’explique Carpenter:

« Holy Toledo! C’est le film de slasher ultime. C’est Halloween sur les stéroïdes. C’est bien. »

Après avoir réalisé le 2018 Halloween, David Gordon Green est de retour dans le fauteuil du réalisateur pour Halloween tue. Carpenter a marqué la suite aux côtés de son fils Cody Carpenter et Daniel Davies. Scott Teems, Danny McBride et Green ont écrit le scénario. Reprenant après les événements du film de 2018, la suite suit Laurie Strode et les habitants de Haddonfield organisant une foule pour s’en prendre à Michael Myers lorsqu’ils réalisent qu’il est toujours en liberté et tue des gens dans la ville.

Jamie Lee Curtis, Judy Greer et Andi Matichak reviennent tous pour reprendre leurs rôles de la famille Strode. D’autres favoris de la franchise devraient également apparaître dans le film, notamment Kyle Richards dans le rôle de Lindsey Wallace, Nancy Stephens dans le rôle de Marion Chambers et Charles Cyphers dans le rôle du shérif Leigh Brackett. Anthony Michael Hall joue également le rôle d’une version plus ancienne de Tommy Doyle, le jeune garçon joué par Brian Andrews dans le film original.

Halloween tue devrait sortir dans les salles le 15 octobre 2021. Pour l’instant, aucun plan n’a été révélé pour que la suite soit également diffusée en streaming, mais ce n’est pas hors du domaine des possibilités. Nous le saurons assez tôt à mesure que nous approchons un peu plus de la date de sortie cet automne. Cette nouvelle nous vient de NME.

