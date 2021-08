Halloween Kills Official Movie Novelization obtient une date de sortie en octobre

Octobre approche à grands pas et bien que Halloween tue n’est peut-être pas le premier film d’horreur de 2021, c’est certainement l’un des plus attendus. Maintenant, nous avons encore plus de raisons d’être impatients de voir ce que Micheal Myers mijote. Un nouveau Halloween tue Le roman devrait également sortir en octobre avec le nouveau film.

Le 15 octobre Halloween tue arrive sur grand écran. Bien sûr, tout le monde se demande comment il a survécu (encore) et mourra-t-il réellement cette fois-ci ? Parce que le nouveau film est une suite directe et prend de l’ampleur, ils ont décidé de sortir un roman. Car qui ne veut pas lire sur un tueur qui ne peut pas mourir et qui tue qui il veut ? Halloween Kills: La romanisation officielle du film est écrit par Tim Waggoner et sortira le 19 octobre pour accompagner le film.

La page officielle de Penguin Random House ne nous donne pas beaucoup d’informations sur le roman en dehors d’un synopsis de film. Pourquoi le feraient-ils cependant? À l’époque des spoilers, vous devez garder les choses assez près de la poitrine.

Si nous avons appris quelque chose des romans cinématographiques du passé, c’est qu’ils peuvent et souvent différer de la version finale du film. Certains sont basés sur des scènes supprimées ou des fins alternatives. Alors que d’autres prennent juste des libertés avec certains aspects de l’histoire. Nous avons donc pu voir une partie de cela dans le roman. Peut-être plus de profondeur à Michael Myers ou plus de meurtres. Je vote pour plus de suicide.

Le Halloween tue livre, publié par Titan Books, coûte 8,99 € et est actuellement disponible en précommande. Il semble y avoir 320 pages et les fans peuvent commander et acheter sur des sites Web comme Amazone, Barnes & Noble, Books A Million, Target, et Walmart. La couverture est exactement la même que l’affiche du film.

Halloween tue est techniquement le 13e film d’une franchise qui s’étend sur plus de quarante ans. Cependant, comme nous l’avons appris du film précédent (Retours d’Halloween) ces films ont ignoré tous les films après les deux originaux. Nous avons aussi un troisième et dernier (peut-être) film intitulé Halloween se termine en 2022.

Ainsi, la franchise a connu des hauts et des bas en matière de films. Il ne fait aucun doute que les deux originaux sont presque parfaits pour le moment de la sortie et le genre. Nous avons également eu l’intrus avec Halloween 3 : Saisonde la sorcière mais est ensuite revenu pour voir notre silhouette d’ombre recommencer à tuer dans le quatrième film. Rob Zombie a eu sa chance mais a rencontré des critiques mitigées. Personnellement, je les ai aimés tous les deux, j’ai apprécié le premier plutôt que le second mais ce n’est que moi. Maintenant, il semble que nous ayons une direction et une fin claires pour nos personnages et à première vue, ils jouent vraiment à sortir avec un bang.

Avec le livre, les figurines, les films et les romans graphiques, le Halloween La franchise est l’une des plus importantes du genre horreur et est à surveiller pour la saison.

