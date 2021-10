Halloween Kills Featurette réunit le casting du film original

Halloween est là ou arrive bientôt à bien des égards. Ce qui signifie que nous devons parler de Michael Myers… vous savez, M. Halloween lui-même. Il est loin d’être mort et la franchise n’est pas encore terminée car Halloween tue débuts dans les salles et Peacock le 15 octobre! Dans la dernière featurette, nous retournons dans la charmante ville de Haddonfield, remplie de meurtres. Pourquoi quelqu’un vit encore dans cette petite ville est derrière moi.

Regardez la vidéo de la réunion dans la featurette ci-dessous alors que nous nous rapprochons de Halloween tue et la fin d’une véritable icône… non pour de vrai cette fois il va bientôt mourir. Ou revenez, je veux dire peut-être mais à peu près sûr. Oui, il est bientôt mort.

Lorsque nous avons entendu cela pour la première fois Halloween allait avoir encore un autre film en 2018, beaucoup d’entre nous ont donné le grand œil. Mais celui de David Gordon Green Halloween, avec Jamie Lee Curtis a été un énorme succès au box-office, gagnant plus de 250 millions de dollars dans le monde. C’est devenu le chapitre le plus rentable de la franchise de quatre décennies et a établi un nouveau record pour le plus grand week-end d’ouverture de l’histoire pour un film d’horreur mettant en vedette une femme. Nous nous sommes donc trompés, moi y compris.

Nous avons également découvert que ce film était le premier des trois à mettre enfin fin à l’histoire et à Michael lui-même. Il allait oublier les autres films et être une suite directe à celui de John Carpenter Halloween.Halloween tue suivra le film de 2018 commençant quelques minutes seulement après la fin du film avec Michael brûlé vif piégé dans le sous-sol de la maison de Laurie.

Cette histoire a duré plus de quatre décennies. Et actuellement, Michael détient la couronne pour la plupart des meurtres, donc c’est toujours quelque chose (désolé Jason.) L’une des grandes choses à propos de ce film est de voir autant de la distribution originale revenir à l’histoire.Halloween tue a un casting de nombreux visages familiers avec Will Patton dans le rôle de l’officier Frank Hawkins, Thomas Mann (Kong: l’île du Crâne) et Anthony Michael Hall (Le Chevalier Noir).

Halloween tue a quelques autres personnages qui reviennent à l’histoire qui est apparue pour la première fois dans l’original Halloween film, même si ce ne sont pas les mêmes acteurs d’il y a quarante ans. Anthony Michael Hall assumera le rôle d’un Tommy Doyle adulte, le jeune garçon que Laurie de Curtis gardait dans le premier film; tandis que Robert Longstreet jouera Lonnie Elam, le tyran de la cour d’école de l’original. Une bande-annonce précédente du film a également confirmé un retour en arrière sur les événements du film de 1978 avec un sosie de Donald Pleasence.

Halloween jeter les bases de tous les films slasher à l’avenir. Michael a apporté du mal à l’écran et sans lui, nous ne verrions peut-être aucun de nos autres tueurs préférés. Et ce serait juste un jour triste. N’oubliez pas que le film fera ses débuts dans les deux salles et sur Peacock le 15 octobre ! Quelle que soit la manière dont vous la regardez, assurez-vous simplement de regarder car cette histoire est vraiment une tradition à cette période de l’année.

