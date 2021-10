Halloween Kills effraie de gros profits au box-office

Avec le cinéma qui rebondit après la pandémie, chaque petite victoire de film est énorme. Une personne en particulier ou une franchise, devrais-je dire, veut absolument la tuer au box-office en octobre et c’est Halloween! Le boogeyman maléfique masqué est de retour et n’est pas encore prêt à mourir, mais il était certainement prêt à couper à travers les autres films qui sont sortis sur grand écran ce week-end. Halloween tue, le deuxième volet de la trilogie finale de Michael Myers, est sorti en salles et Peacock le jeudi 14 octobre et a rapporté 4,9 millions de dollars uniquement lors des avant-premières du jeudi.

Cela rend bien sûr tout le monde chez Universal Pictures et Blumhouse Productions très heureux et excité. Bien sûr, cet épisode sanglant mène à la confrontation finale de la longue franchise Halloween, une série qui en est à sa cinquième décennie.

Actuellement Halloween tue devrait générer 35 à 40 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours de sortie. Ce qui représente une baisse significative par rapport aux 77 millions de dollars que son prédécesseur a rapportés en 2018. Cependant, nous vivons à des époques différentes et tout le monde n’est pas de retour pour revoir les films comme avant.

Halloween tuea également fait sa première sur Peacock, le service de streaming appartenant à NBCUniversal, le même jour que sa sortie en salles. Cela affectera donc clairement les chiffres du box-office à long terme. D’autres films ont emprunté cette voie pour les films de Warner Bros. comme La brigade suicide et pleurer macho qui ont fait leurs débuts simultanément sur HBO Max et ont également vu leur nombre baisser.

Les Halloween la franchise a connu son lot de hauts et de bas au cours des quarante dernières années, du point de vue du cinéma et de l’histoire. Au total, la franchise contiendra 13 films, dont 12 se concentrant sur Myers lui-même. Cependant, lorsque l’Halloween 2018 est sorti et a clairement indiqué qu’il réinitialisait l’histoire et reprenait après les deux films originaux, cela a donné à la franchise l’occasion de voir une nouvelle fin et de développer de nouveaux personnages dans l’histoire. Cela nous a également permis de voir ce qui s’était passé avec Michael Myers pendant qu’il était enfermé et était-il la même personne qu’il était ou s’est-il transformé en autre chose ?

Bien que nous ne verrons la conclusion de cette histoire que l’année prochaine, nous verrons une nouvelle facette de Michael ainsi que de la ville. Parce qu’après 40 ans de meurtre, ils en ont assez et sont enfin prêts à riposter et à faire en sorte que le « Evil Dies Tonight ! » Cependant, en cette nouvelle ère du cinéma et des sorties de films, Michael Myers a prouvé qu’il n’allait nulle part (enfin jusqu’au prochain et dernier film Halloween Ends) et qu’il domine à nouveau les grands et qu’il est le vrai méchant et croquemitaine d’Halloween.

Avez-vous déjà regardé le dernier tome ? Sinon, allez-vous le regarder sur Peacock ou aller au cinéma et en profiter dans toute sa splendeur sanglante ? Vous pouvez consulter les numéros de billetterie sur The Numbers.

