Halloween Kills Blu-ray comprend une coupe étendue avec une fin alternative

Le réalisateur David Gordon Green est de retour avec un autre voyage à Haddonfield alors que Michael Myers se lance dans un autre massacre sanglant. Halloween tue est la suite du 2018 Halloween, qui a servi de suite/redémarrage à l’original Halloween à partir de 1978, réalisé par John Carpenter. Les Halloween la résurgence comprend également le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode ainsi que l’introduction de sa famille.

Halloween tue a lieu juste après la fin d’Halloween 2018. Michael s’est échappé de la maison de Laurie et erre maintenant à Haddonfield, continuant son bain de sang. Cependant, Laurie et les habitants de Haddonfield en ont assez et forment une foule pour essayer de vaincre Michael une fois pour toutes.

Qui vit et qui meurt dans Halloween tue sera répondu lorsque le public verra le film. Cependant, Green promet qu’une version étendue arrivera sur Blu-ray avec une fin alternative à la sortie en salles.

« C’est la coupe du réalisateur, mais il y a une scène supplémentaire que nous avons filmée qui a été scénarisée. Et en fait, je pense que c’est une scène assez brillante. Nous allons donc faire une version étendue sur le DVD, juste pour que les gens puissent voir une fin prolongée qui est différente et cool », David Gordon Vert dit dans une interview avec Collisionneur. « Nous avons fini par le soulever lorsque je suis devenu plus confiant quant à l’endroit où nous allons reprendre dans le prochain film; cela ne semblait pas authentique à l’endroit où nous allons aller. Nous l’avons donc levé. Alors nous avons juste dit, nous sommes en train de trouver, d’accord, alors si nous levons cela, où allons-nous finir ? Et c’était en fait Couper Samuelson à Blumhouse, il était juste, finissons juste quand ce sera fini. Lumières éteintes. Il l’a mentionné, il était comme se souvenir dans Voleur un, quand vouliez-vous que le film se termine ? Quand c’était un Dark Vador balistique à la porte. »

« Cela fait partie du film », poursuit Gordon Green. « Cela ne fait tout simplement pas partie de l’élan approprié de … je pense que c’était cool en soi de regarder un film unique, mais savoir où nous allons exactement où nous allons ramasser lequel, vous Je sauras que dans un an, ce n’était pas le bon regard dans les yeux que nous devions lancer au public. »

Halloween tue fait partie d’une trilogie de franchise Halloween, donc la fin mènera au prochain film. Halloween se termine devrait faire ses débuts en octobre 2022, l’attente n’est donc pas trop longue pour voir comment cette nouvelle trilogie se terminera. Après la fin de cette trilogie, Gordon Green passe au redémarrage L’Exorciste dans une nouvelle trilogie qui ramènera la franchise à la popularité.

Halloween tue fait ses débuts dans les salles et sur Peacock le 15 octobre. Le Halloween tue SteelBook, qui comprend la copie numérique, 4K Ultra HD Blu-ray/Blu-ray est disponible en pré-commande dès maintenant sur https://www.bestbuy.com/site/halloween-kills-steelbook-includes-digital-copy-4k-ultra-hd-blu-ray-blu-ray-only–best-buy-2020/6483531.p ?skuId=6483531&irclickid=TC1XKd2aExyIUfc0v2xGjxRzUkBX-6UpIwtoTk0&irgwc=1&ref=198&loc=Skimbit%20Ltd.&acampID=0&mpid=10078|Meilleur achat. En plus de Curtis, cette suite met également en vedette Judy Greer, Andi Matichak, James Jude Courtney, Will Patton et Anthony Michael Hall. Gordon Green a également écrit le scénario aux côtés de Danny McBride et Scott Teems. Le film vient de Blumhouse, Miramax et Universal.

