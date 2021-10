Halloween Kills a-t-il coupé le camée de Tony Moran à cause du contrecoup des fans?

Serait-ce que Halloween l’acteur Tony Moran a été édité à partir de la nouvelle suite de la franchise ? Dans la version originale Halloween, réalisé par John Carpenter et sorti en 1978, Moran est apparu brièvement dans le film en tant que Michael Myers lorsque le tueur est démasqué par Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) dans un placard. Pendant ce temps, Nick Castle a joué le rôle dans les autres scènes où Michael porte son masque.

Lorsque le réalisateur David Gordon Green s’est associé à Blumhouse pour faire une suite directe à Halloween en 2018, Castle a été ramené pour une apparition spéciale, apparaissant sous le masque en tant que Michael Myers à un moment donné du film. Il a été bien établi par les remorques que Halloween tue ramène encore plus de stars originales pour rejoindre Nick Castle et Jamie Lee Curtis, dont Kyle Richards dans le rôle de Lindsey Wallace, Charles Cyphers dans le rôle du shérif Brackett et Nancy Stephens dans le rôle de Marion Chambers.

Parce que nous discuterons des détails sur les choses qui se passent dans Halloween tue, sachez qu’il y aura des spoilers au fur et à mesure que nous avançons. À un moment donné, il semblait que Tony Moran allait faire une apparition surprise dans la nouvelle suite, peut-être d’une manière similaire à Nick Castle dans le film de 2018. Il a fait la publicité de ce caméo présumé lors d’apparitions dans une convention d’horreur avec le Halloween tue logo clairement visible sur la bannière de son stand de signature. Tony Moran a également personnellement affirmé qu’il apparaîtrait en fait dans le film, bien qu’il admette que les négociations n’étaient pas vraiment agréables.

Comme Tony Moran l’a expliqué dans une vidéo qui a trouvé sa place en ligne, « [They told me], ‘Ça va être Halloween tue, ils veulent que vous y soyez… Ils veulent juste utiliser vos images de [Halloween] 1 et mettez-le dans Halloween tue.’ Je me dis « D’accord, combien veulent-ils me payer ? » Elle dit : ‘Rien.’ Je dis : ‘Eh bien, qu’en est-il d’un crédit ?’ Elle dit : ‘Ils ne veulent pas vous donner de crédit.’ Pardonnez mon langage, mais j’ai dit : ‘Pas de problème, dis-leur juste de partir.' »

Moran a également affirmé qu’il avait reçu un autre appel quelques jours plus tard lorsqu’il a été informé que les producteurs avaient accepté de le payer, mais encore une fois, ils n’allaient pas lui accorder de crédit. Cela a abouti à la même réponse vulgaire de Moran. L’acteur note que « tout ce que vous avez à faire avec les gens à Hollywood est juste de les gifler un peu » pour obtenir ce que vous voulez, affirmant que le studio avait finalement concédé non seulement le payer, mais aussi lui donner un crédit spécial de remerciement.

Ces commentaires peuvent être entendus à la fin de la vidéo de 26 minutes ci-dessus, qui relate également bon nombre des remarques controversées que Tony Moran a faites lors de diverses apparitions à la convention. Nous ne pouvons certainement pas répéter beaucoup de choses qu’il a dites ici, mais il a également été critiqué pour certaines remarques désobligeantes qu’il a faites au sujet de la Halloween fandom, ainsi que d’autres commentaires offensants. Cela a entraîné des réactions négatives dans la communauté de l’horreur, en particulier avec Halloween Ventilateurs.

Il est évidemment difficile de dire à quel point la narration de Moran est précise concernant son Halloween tue camée, mais s’il était va être dans le film, alors les plans ont apparemment changé. Nous pouvons confirmer après un dépistage précoce de Halloween tue qu’il arrive un moment qui aurait pu facilement fonctionner dans un camée de Tony Moran, alors qu’une scène de flashback recrée le célèbre moment de démasquage du film original. Il semble presque que nous devions voir le visage de Moran inséré numériquement dans la scène comme un retour à la scène originale, mais cela ne se produit pas, et Tony ne semble figurer nulle part ailleurs dans la suite. Il est également à noter, où le camée semble avoir peut-être été inclus, présente une coupe assez rapide et discordante, comme si le camée avait été retiré à la dernière minute.

Cette polémique avec Tony Moran et Halloween remonte à plusieurs mois, et Blumhouse et Universal ont eu amplement le temps de prendre conscience de la situation. Il est tout aussi possible que la scène ait été coupée à la suite de la réaction des fans autour de Moran. En tout cas, il ne semble pas que ce camée était censé être. Peut-être que le camée n’a jamais existé en premier lieu ?

Depuis la polémique, Moran s’est excusé dans une vidéo partagée en ligne par un collègue Halloween l’alun de la franchise Danielle Harris, insistant sur le fait qu’il aime ses fans et qu’il se sent « béni » de les avoir. Il explique qu’il essayait de se moquer de lui-même pour ne pas savoir à quel point les films d’horreur sont importants, car ils étaient mal vus à la fin des années 70, mais dit qu’il est maintenant reconnaissant d’en faire partie. Moran encourage également les gens à regarder l’intégralité des questions-réponses qu’il a faites plutôt que la « vidéo hachée » qui a compilé ses commentaires les plus offensants.

Ne comptez pas voir Tony Moran, mais vous pouvez regarder Halloween tue après une longue attente ce mois-ci. Le film sortira en salles et sur paon le 15 octobre.

